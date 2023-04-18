Ученые сделали важное открытие о клещевом энцефалите

«Понимание того, как вирус ведет себя в мозгу и как он активирует иммунную систему, имеет решающее значение для разработки эффективных мер лечения и профилактики этого тяжелого заболевания», - говорит профессор Университета Умео и руководитель исследования Анна Оверби в журнале Medical Xpress.

Исследователи из Умео составили карту того, как вирус клещевого энцефалита заражает мозг и вызывает энцефалит. Они разработали метод, который позволяет обнаруживать вирусы в мозгу мышей в трехмерном пространстве и определять, какие именно части мозга заражены вирусом клещевого энцефалита. Метод основан на информации, полученной в результате анализа изображений, которые объединили с исследованиями экспрессии генов в различных типах клеток. Результат можно рассматривать как «карту течения» вируса в головном мозге.

Вирус инфицировал разные области мозга в зависимости от иммунной системы мыши. Оказалось, что существует большая разница между распространением вируса в мозгу мышей с врожденным иммунным ответом и без него. Когда исследователи посмотрели на клетки в инфицированных областях мозга, они увидели, что иммунная система не только влияет на распространение вируса, но и изменяет типы инфицированных клеток в пораженных областях мозга.

В тех случаях, когда иммунная система мозга не активировалась, инфицировались иммунные клетки мозга. Их работа заключается в предотвращении и избавлении от инфекции. Однако у мышей, которые могли активировать свою иммунную систему в головном мозге, заражались в основном нервные клетки.

Уже известно, что врожденная иммунная система играет важную роль в предотвращении поражения головного мозга вирусом клещевого энцефалита, но до сих пор оставалось неясным, где и какие клетки инфицируются.