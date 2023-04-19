Удивительный фактор способствует развитию хронических заболеваний и старению

Текущая программа исследований распространенности атеросклероза в США проверила гипотезу о влиянии снижения потребления жидкости на развитие хронических заболеваний, старение и смертность.

Выборку исследования составили 15 792 человека, включенных в исследуемую группу в период с 1987 по 1989 год, в возрасте от 45 до 66 лет, за которыми регулярно наблюдали в течение 25 лет. О количестве потребляемой жидкости жидкости судили по уровню натрия в крови.

Водный баланс организма регулируется как важнейшие факторы жаждой и антидиуретическим гормоном, действие которых срабатывает при изменении осмотического давления крови. Последнее в первую очередь определяется содержанием натрия и глюкозы в крови. Так, повышение содержания натрия (норма 135-146 ммоль/л) в крови свидетельствует о недостатке воды в организме.

Биологический возраст испытуемых определяли на основе 15 биомаркеров, характеризующих состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, почек, обмена веществ и иммунной системы и, как известно, изменяющихся с возрастом.