Удивительный фактор способствует развитию хронических заболеваний и старению

Недостаточное потребление жидкости способствует развитию хронических заболеваний, преждевременному старению и смерти, сообщает журнал Eesti Arst.
Текущая программа исследований распространенности атеросклероза в США проверила гипотезу о влиянии снижения потребления жидкости на развитие хронических заболеваний, старение и смертность.
Выборку исследования составили 15 792 человека, включенных в исследуемую группу в период с 1987 по 1989 год, в возрасте от 45 до 66 лет, за которыми регулярно наблюдали в течение 25 лет. О количестве потребляемой жидкости жидкости судили по уровню натрия в крови.
Водный баланс организма регулируется как важнейшие факторы жаждой и антидиуретическим гормоном, действие которых срабатывает при изменении осмотического давления крови. Последнее в первую очередь определяется содержанием натрия и глюкозы в крови. Так, повышение содержания натрия (норма 135-146 ммоль/л) в крови свидетельствует о недостатке воды в организме.
Биологический возраст испытуемых определяли на основе 15 биомаркеров, характеризующих состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, почек, обмена веществ и иммунной системы и, как известно, изменяющихся с возрастом.
Исследование показало, что содержание натрия в крови на верхней границе нормы (142 ммоль/л и более), т. е. меньшее потребление воды в среднем возрасте, связано с повышенным риском развития хронических заболеваний в более позднем возрасте или смерти в более молодом возрасте, а также с ускоренным биологическим старением.