«Ради жизни»: за месяц в Эстонии прибавилось более 7000 возможных доноров органов

«Подарить свои органы и тем самым спасти другого человека является неоценимым поступком», - отмечает директор Центра трансплантологии Клиники Тартуского университета доктор Вирге Палль и добавляет, что за всеми подписанными волеизъявлениями стоят бескорыстные люди, которые согласны делать добро и после своей смерти.

В период активной информационной кампании с 15 марта по 16 апреля на портале пациента было оформлено 7161 новых волеизлияний о посмертном донорстве органов, то есть в среднем 217 заявлений в день. Для сравнения, в период до начала кампании с 1 января по 14 марта этого года было сделано 1141 волеизъявление, то есть в среднем 11 заявлений в день.

В Эстонии сделано всего 39 995 волеизъявлений о посмертном донорстве тканей и органов, т.е. согласие дали 3,82% взрослого населения.

По состоянию на 17 апреля в Эстонии насчитывается 80 человек с тяжелой органной недостаточностью, ожидающих трансплантации органов. Из них 63 человека ждут почку, включая четыре почки и поджелудочную железу одновременно, десять человек ждут печень, один поджелудочную железу и два пациента – новые легкие. Кроме того, пятеро пациентов ожидают пересадки сердца, которую делают эстонским пациентам в Финляндии, Хельсинки. Все остальные пересадки проводятся в Эстонии.

«Чтобы пациенты, ожидающие трансплантации, получали своевременное лечение, важен вклад каждого члена общества. Один донор органов может подарить новую жизнь восьми разным людям», - сказала доктор Палль.

Оформить электронное волеизъявление о донорстве органов легко – все совершеннолетние могут сделать это на хорошо знакомом интернет-сайте портала пациентов www.digilugu.ee. В меню сайта нужно выбрать раздел «Волеизъявления» и далее указать свое решение – о согласии или отказе – и подтвердить его цифровой подписью.