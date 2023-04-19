Привычка поздно ложиться спать может привести к серьезным проблемам со здоровьем

Исследование, опубликованное в журнале Sleep, объяснило влияние отсрочки отхода ко сну на психическое здоровье молодых людей и возникновение нарушений сна. Под наблюдением находилось 106 молодых людей, средний возраст которых 22,7 года, из них 61 процент – девушки. Они заполнили анкету, на основании которой 54 человека были включены в группу задержки сна, у 52 участников симптомы синдрома отсутствовали.

По сравнению с непрокрастинаторами испытуемые группы прокрастинаторов значительно чаще описывали симптомы депрессии, тревоги и бессонницы. Обычно они поздно ложились спать, поздно вставали и утром были уставшими. Выяснилось, что испытуемые из группы задержки сна были менее физически активны, больше времени уделяли досугу и были активны в социальных сетях. Субъекты из группы прокрастинаторов тратили на смарт-устройства на 451 процент или на 61 минуту больше времени в течение дня, чем другие участники исследования.