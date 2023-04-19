Гадюки проснулись: что делать, если вас укусила змея?

Новорожденные змеи также способны кусать и выделять яд. Гадюки также могут кусаться и в воде – в этом случае они кусают в основном в голову, шею или руки. Укусы гадюки случаются чаще всего с апреля по сентябрь.

След от укуса редко бывает однотипным. Зазор между зубами взрослой особи составляет 3-4 миллиметров. Также могут остаться и три следа (когда зубы меняются).

Укусы всех змей нужно считать опасными. Часто бывает трудно определить вид змеи на месте происшествия, и может случиться, что токсичные и нетоксичные виды змей могут быть перепутаны. Часто укусы ядовитых змей не вызывают заболевания, потому что укус не всегда может быть действенным – змея может оставить на коже только ссадины от своих ядовитых зубов. В большинстве случаев в случае укуса гадюки не требуется введение противоядия.

Предотвращение укусов гадюк

В большинстве случаев вы можете избежать укусов змей, следуя этим простым правилам: