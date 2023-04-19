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Гадюки проснулись: что делать, если вас укусила змея?

rus.postimees.ee
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Гадюка неподалеку от Рапла.
Гадюка неподалеку от Рапла. Фото: Ilmar Merekivi

Гадюка (лат. Vipera berus) – единственная ядовитая змея в Эстонии. Это относительно боязливая змея, которое обычно старается уползти при приближении людей.

Новорожденные змеи также способны кусать и выделять яд. Гадюки также могут кусаться и в воде – в этом случае они кусают в основном в голову, шею или руки. Укусы гадюки случаются чаще всего с апреля по сентябрь.

След от укуса редко бывает однотипным. Зазор между зубами взрослой особи составляет 3-4 миллиметров. Также могут остаться и три следа (когда зубы меняются).

Укусы всех змей нужно считать опасными. Часто бывает трудно определить вид змеи на месте происшествия, и может случиться, что токсичные и нетоксичные виды змей могут быть перепутаны. Часто укусы ядовитых змей не вызывают заболевания, потому что укус не всегда может быть действенным – змея может оставить на коже только ссадины от своих ядовитых зубов. В большинстве случаев в случае укуса гадюки не требуется введение противоядия.

Предотвращение укусов гадюк

В большинстве случаев вы можете избежать укусов змей, следуя этим простым правилам:

  • не трогайте змей;
  • в местах, где проживают змеи, следует носить соответствующую одежду (одежду и обувь);
  • никогда не кладите руку на стволы деревьев, которые имеют дупла, и густую траву, пока не убедитесь, что это безопасно;
  • прежде чем переступить через стволы деревьев, лежащих на земле, нужно внимательно осмотреться;
  • старайтесь следить, чтобы вокруг дома не заводились мыши и крысы, поскольку они привлекают змей;
  • старайтесь постоянно стричь газон рядом с вашим домом.

Первая помощь на месте происшествия

Наиболее частыми симптомами после укуса гадюк являются отек, изменение цвета кожи, расстройство пищеварения и снижение кровяного давления.

  • успокойте пострадавшего и попросите его лежать без движения на месте, сохраняйте спокойствие и сами.
  • обездвижьте место укуса.
  • не пытайтесь вырезать место укуса ножом на основе увиденного в приключенческих фильмах. Отсасывание яда не препятствует распространению яда. Установка жгута также не препятствует распространению яда.
  • не позволяйте пострадавшему есть, потому что у него могут внезапно возникнуть проблемы с дыханием.
  • доставьте пострадавшего в ближайшую больницу. Не позволяйте жертве двигаться.
  • всегда звоните на инфолинию Информационного центра отравлений 16662 или в Центр тревоги по номеру 112.
  • согласно исследованиям, введение глюкокортикостероидов на месте происшествия (через рот) и в стационаре (внутривенно) не снижает тяжести симптомов отравления. Не все пострадавшие нуждаются в использовании противоядия для лечения. Более того, само противоядие может привести к опасному для жизни аллергическому состоянию.

Если змея укусила кормящую грудью женщину, рекомендуется сделать перерыв в кормлении на 24 часа, поскольку брадикинины и тому подобные токсичные вещества выделяются с грудным молоком. Если у кормящей женщины нет системных симптомов через сутки, кормление грудью может быть продолжено.

Какие симптомы нужно отслеживать в течение 2-4 дня после укуса гадюки

В это время поврежденные капиллярные мембраны начинают заживать, и проницаемость сосудов снова уменьшается. Жидкость от отека (вес жертвы может увеличиваться вплоть до 50 процентов во время отека) начинает быстро снова всасываться в кровоток через лимфатические сосуды и возникает риск отека легких. На этом этапе следует тщательно контролировать баланс жидкости в организме.

В качестве позднего симптома жертва может испытывать мышечную скованность и расстройства в работе органах чувств (могут длиться неделями). Отек и потемнение цвета кожи могут быть заметны еще несколько месяцев.

Источник: Информационный центр отравлений

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