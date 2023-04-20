Исследование: выявлен еще один неожиданный эффект гипертонии

Исследования показали, что при старении из-за микроскопических повреждений кровеносных сосудов в головном мозге высокое кровяное давление может вызывать симптомы депрессии. Исследования также показывают, что увеличение частоты сердечных сокращений вызывает беспокойство у мышей, сообщает Medical News Today.

Однако другие исследования показали, что повышенное кровяное давление связано с лучшим настроением и более низким уровнем стресса, чем при низком кровяном давлении.

Взаимосвязь между артериальным давлением и депрессией была дополнительно изучена с использованием медицинских карт 502 494 человек, полученных из базы данных Биобанка Великобритании. Средний возраст лиц, включенных в анализ, составлял 58 лет.

Медицинские данные включали диагноз гипертонии; показания артериального давления; уход; опрос частоты депрессивных симптомов за последние две недели; анкета о самочувствии; магнитно-резонансная томография (МРТ).

Ученые измеряли артериальное давление участников дважды, в среднем с интервалом в девять лет, и записывали показатели их психического здоровья и благополучия на исходном уровне, пять и десять лет спустя. Участники проходили МРТ-обследования в течение 10 лет наблюдений.

Оказалось, что более высокое систолическое (так называемое верхнее) артериальное давление было связано с меньшим количеством депрессивных симптомов и лучшим самочувствием. Систолическое артериальное давление измеряет давление в артериях каждый раз, когда сердце бьется, а диастолическое (так называемое нижнее) артериальным давлением – это давление в артериях между ударами.

В то же время исследователи обнаружили, что имеющийся диагноз и предстоящий диагноз гипертонии были связаны с более выраженными депрессивными симптомами и ухудшением самочувствия. Связь сохранялась даже при учете приема лекарств, других хронических заболеваний и социальных факторов.

Но почему повышенное кровяное давление, которое еще нельзя считать гипертонией, связано с меньшим количеством симптомов депрессии? «Это исследование показало, что повышенное систолическое давление сигнализирует о положительном удовлетворительном опыте, активируя чувствительные к давлению нервные рецепторы, называемые барорецепторами. Это было предложено в качестве механизма для уменьшения физической и социальной боли и улучшения психического здоровья», – сказал психиатр Майкл МакГрат.