Ученые сделали важное открытие, связанное с раком легких

«Мы обнаружили специфическое подмножество Т-клеток, называемое TRM, которое в изобилии встречается у курильщиков. TRM оказывает давление на опухоль, чтобы избежать иммунного ответа организма. Иммунотерапия менее эффективна против опухолей, которые приобрели это свойство», – пишет Дэниел Грей, исследователь из Института Уолтера и Элизы Холл, старейшего медицинского исследовательского центра Австралии, в Medical Xpress.

Исследователи института сравнили прогрессирование рака легких у курильщиков и людей, которые никогда не курили, и обнаружили значительные изменения в реакции организма. Исследование помогает объяснить, почему иммунотерапия не всегда эффективна при лечении этого заболевания.

Адъюнкт-профессор Мари-Лисс Асселин-Лабат сказала, что различия в иммунных реакциях между курильщиками и некурящими могут объяснить, почему только 20 процентов пациентов с раком легких реагируют на иммунотерапию.

«Это показывает, что нам нужно использовать другой подход к лечению пациентов с раком легких, чем у курильщиков и некурящих», – сказала она.