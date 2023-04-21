Исследование ⟩ Каждый четвертый житель Эстонии страдает от стресса или депрессии

Подсчитано, что каждый четвертый человек в возрасте от 16 до 64 лет испытывает более сильный стресс или депрессию, чем обычно, а каждый седьмой принимает антидепрессанты или транквилизаторы.

Результаты опроса TAI, который проводится раз в два года, отражают последствия пандемии и тревожную внешнеполитическую ситуацию по нескольким показателям. Однако в долгосрочной перспективе самооценка здоровья населения улучшилась – 58,5% респондентов в 2022 г. имели хорошее или достаточно хорошее здоровье, тогда как в 2012-м – только 50,9%.

«Тем не менее, почти половина жителей Эстонии в возрасте от 16 до 64 лет имеют хронические проблемы со здоровьем, а у 13 процентов респондентов есть проблемы со здоровьем, которые значительно ограничивают их повседневную деятельность. Значительно увеличилось отсутствие на работе или на учебе по причине болезни, при этом обращение за медицинской помощью несколько снизилось на фоне пандемии», — прокомментировал результаты руководитель опроса TAI, старший научный сотрудник Райнер Рейле.

«Хотя результаты 2020 года уже указывали на рост проблем со стрессом и депрессией, ухудшение обоих показателей в данных 2022 года особенно заметно в случае с мужчинами. Тот факт, что каждый четвертый мужчина испытывает больший стресс и депрессию, чем обычно, также может быть когнитивно связан с военными действиями на украинской земле, начавшимися в 2022 году», – сказал Рейле.