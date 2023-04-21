Исследование ⟩ Каждый четвертый житель Эстонии страдает от стресса или депрессии

Данные исследования поведения взрослого населения Эстонии в 2022 году, опубликованные в пятницу Институтом развития здоровья (TAI), показывают, что за последние два года проблемы с психическим здоровьем стали более частыми.
Подсчитано, что каждый четвертый человек в возрасте от 16 до 64 лет испытывает более сильный стресс или депрессию, чем обычно, а каждый седьмой принимает антидепрессанты или транквилизаторы.
Результаты опроса TAI, который проводится раз в два года, отражают последствия пандемии и тревожную внешнеполитическую ситуацию по нескольким показателям. Однако в долгосрочной перспективе самооценка здоровья населения улучшилась – 58,5% респондентов в 2022 г. имели хорошее или достаточно хорошее здоровье, тогда как в 2012-м – только 50,9%.
«Тем не менее, почти половина жителей Эстонии в возрасте от 16 до 64 лет имеют хронические проблемы со здоровьем, а у 13 процентов респондентов есть проблемы со здоровьем, которые значительно ограничивают их повседневную деятельность. Значительно увеличилось отсутствие на работе или на учебе по причине болезни, при этом обращение за медицинской помощью несколько снизилось на фоне пандемии», — прокомментировал результаты руководитель опроса TAI, старший научный сотрудник Райнер Рейле.
«Хотя результаты 2020 года уже указывали на рост проблем со стрессом и депрессией, ухудшение обоих показателей в данных 2022 года особенно заметно в случае с мужчинами. Тот факт, что каждый четвертый мужчина испытывает больший стресс и депрессию, чем обычно, также может быть когнитивно связан с военными действиями на украинской земле, начавшимися в 2022 году», – сказал Рейле.
Избыточная масса тела продолжает оставаться очень проблемным показателем здоровья, особенно у мужчин. Хотя в целом более половины, или 52,7 процента, всех респондентов в возрасте от 16 до 64 лет имели либо избыточный вес, либо страдали ожирением, гендерные различия в избыточном весе значительны. Преобладают 61% мужчин и 46,8% женщин, причем гендерные различия в этом отношении со временем усиливаются.
В качестве положительной тенденции исследование выявило, что доля ежедневных курильщиков, которая в настоящее время составляет 15,9 процента, упала до самого низкого уровня за время проведения исследований: еще в 2012 году каждый четвертый, или 26 процентов, житель Эстонии в возрасте 16-64 курили ежедневно.
«Быстрое снижение доли ежедневных курильщиков может быть хотя бы частично объяснено эффектом замещения, поскольку увеличилось использование альтернативного табака или никотиновых продуктов: например, среди мужчин в возрасте от 16 до 24 лет уже было почти 14 процентов ежедневных пользователей никотиновых подушечек», – прокомментировал Рейле.
С 1990 года обследование поведения взрослого населения Эстонии в отношении здоровья, которое регулярно проводится каждые два года, последовательно предоставляет информацию о состоянии здоровья и поведении жителей Эстонии и позволяет отслеживать изменения в течение более длительного периода времени. Данные опроса используются многими исследователями, и полученные в ходе опроса знания о показателях здоровья населения Эстонии также являются важным вкладом в формирование политики.
Опрос проводился в режиме онлайн и по почте с марта по май 2022 года, и из выборки из 5000 человек в возрасте от 16 до 64 лет ответили 2426 человек. Этого достаточно, чтобы перенести результаты на эстонское население того же возраста. Исследование охватывало следующие области, связанные со здоровьем и поведением в отношении здоровья: состояние здоровья, обращение за медицинской помощью, курение, употребление алкоголя и наркотиков, питание, масса тела и физические упражнения, риски для здоровья и профилактическое поведение.
Подборка данных исследования представлена в базе данных TAI по статистике и исследованиям в области здравоохранения, а более полный обзор методологии и результатов исследования представлен на веб-сайте TAI.