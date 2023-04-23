Как избежать укусов клещей?

Чтобы избежать клещей, в лесу или на туристической тропе следует держаться середины дорожки, подальше от высокой травы и кустов. Всегда полезно брать с собой средство от клещей, когда выезжаете на природу. По возможности избегайте мест с высокой растительностью (кустарники, леса, поля с высокими растениями, некошеная трава и т.д.).

При выборе одежды помните, что, несмотря на теплую погоду, полезно носить длинную одежду. Предпочтительны блузки с длинными рукавами и одежда светлых тонов, так как на них клещи более заметны. Не забывайте о головном уборе.

По возможности следует носить обувь с высоким голенищем, например, резиновые сапоги. Однако если погода более теплая, все равно следует носить закрытую обувь, а также заправлять штанины в носки.