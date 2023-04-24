Касса здоровья: людям угрожает реальная опасность возвращения тяжелых инфекционных заболеваний

Скоро дети, родители которых отказались от вакцинации, станут взрослыми. Это позволит им самим принимать решения о вакцинации, но можно ли делать вакцинации, пропущенные в детстве, и во взрослом возрасте? Ирина Филиппова: «Если в детстве человек не был привит от коклюша, полиомиелита, кори, эпидемического паротита, краснухи, гепатита В и ВПЧ, во взрослом возрасте вакцинация от этих заболеваний возможна, но уже за свой счет. План иммунизации предусматривает бесплатную вакцинацию взрослых от дифтерии и столбняка». Также следует учитывать, что вакцины могут отличаться от детских вакцин и их эффективность может быть ниже, и график вакцинации также может быть другим. Взрослых, как правило, не вакцинируют от Haemophilus influenzae типа b, а также не проводят вакцинации ротавирусной и противотуберкулезной вакцинами, поскольку они показаны детям.