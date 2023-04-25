Исследование: в прошлом году украинцы в 13 раз чаще обращались к эстонским медикам

В прошлом году украинцы в 13 раз чаще обращались к эстонским медикам, пишет dv.ee со ссылкой на статистические данные Института развития здоровья (TAI).
Если в 2021 году было зафиксировано 200 случаев обращений украинцев в медицинские учреждения Эстонии, то в 2022 году их количество выросло до 2650. По словам аналитика TAI Ингрид Валдмаа, причина в большом количестве военных беженцев, которые нуждались в медицинских услугах.
Кроме того, в 7549 случаях за получением лечения обращались люди, застрахованные в других странах ЕС. Это на 85%, или почти вдвое больше, чем годом ранее.
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