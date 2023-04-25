Исследование: в прошлом году украинцы в 13 раз чаще обращались к эстонским медикам

Если в 2021 году было зафиксировано 200 случаев обращений украинцев в медицинские учреждения Эстонии, то в 2022 году их количество выросло до 2650. По словам аналитика TAI Ингрид Валдмаа, причина в большом количестве военных беженцев, которые нуждались в медицинских услугах.