New Scientist ⟩ У некоторых людей от природы более сильная иммунная система?

Если человек недавно подвергся воздействию болезнетворного патогена, он может противостоять болезни, потому что его организм знает, как с ней бороться. С Covid-19 все было иначе, потому что до 2019 года никто не контактировал с таким коронавирусом.

У некоторых людей появилась некоторая устойчивость к нему из-за предыдущих заражений другими подобными вирусами – существует как минимум четыре коронавируса, вызывающих простуду. В 2021 году у некоторых медицинских работников, которые никогда не давали положительный результат на коронавирус, несмотря на сильное воздействие, были обнаружены абортивные инфекции. Было обнаружено, что их иммунная система реагировала на фермент, используемый вирусом, вызывающим Covid-19, а также другие коронавирусы, вызывающие простуду.

Люди могут иметь устойчивость к инфекциям благодаря генетике. В случае Covid-19 это было изучено в связи с риском смерти и необходимостью респираторной поддержки. Ранее в этом году Джонатан Купер-Нок из Университета Шеффилда в Соединенном Королевстве и его коллеги обнаружили более 1300 генетических вариантов, которые увеличивают или уменьшают риск развития тяжелой формы Covid-19. На функцию иммунных клеток больше всего влияли Т-клетки и естественные клетки-киллеры.

Купер-Нок говорит, что одни и те же варианты генов могут объяснить, почему некоторые люди не заболевают этой болезнью. Но теперь, когда большинство людей вакцинировано против Covid-19, факторы, влияющие на реакцию людей на эти вакцины, могут быть более важными, говорит он.

Другие гены могут быть вовлечены в нашу восприимчивость к различным патогенам. Примерно один из 1100 человек европейского происхождения вряд ли заразится ВИЧ, потому что у них есть генетический вариант, который также влияет на Т-клетки. Другой вариант гена, который влияет на другой тип иммунных клеток, называемых макрофагами, может изменить вероятность развития туберкулеза, согласно исследованию этнически разнообразной выборки людей в Соединенных Штатах.

Так почему же не у всех есть гены, повышающие иммунитет? Это связано с тем, что многие генетические варианты могут иметь как полезные, так и вредные последствия. Например, один вариант гена стал более распространенным среди британского населения в средние века, вероятно, потому, что он усиливал иммунный ответ на бактерии, вызывающие чуму. Но в прошлом году было обнаружено, что этот вариант теперь часто встречается у людей с болезнью Крона. Как и при других аутоиммунных заболеваниях, это заставляет иммунную систему ошибочно атаковать наши собственные клетки тела.