Будьте осторожны: эти пищевые продукты могут вызвать передозировку

Сахар

Увеличивает риск диабета, сердечных заболеваний и психических расстройств, вызывает избыточный вес и ожирение. Симптомы чрезмерного потребления сахара включают усталость, расстройства настроения, отсутствие концентрации внимания и повышенный аппетит. Употребление около двух килограммов сахара за раз могут иметь фатальные последствия для взрослого человека с нормальным весом.

Черная лакрица (солодка)

Корень солодки содержит глицирризиновую кислоту, которая придает солодке сладкий вкус. Глицирризиновая кислота влияет на количество калия в организме, и если калия в организме слишком мало, возникает опасное повышение артериального давления, нарушения сердечного ритма и, в худшем случае, сердечный приступ. Лакрица может быть вредной, если съедать по 60 граммов ее каждый день в течение как минимум двух недель.

Алкоголь

27 45-миллилитровых порций крепкого алкоголя, употребленных за час могут быть смертельной для взрослого мужчины с нормальным весом. Однако смерть от передозировки алкоголем наступает редко, потому что человека тошнит или он теряет сознание, прежде чем выпьет такое количество.

Кофе

Десять граммов кофеина могут быть смертельными для человека, но так как в одной чашке содержится в среднем 100-200 миллиграммов кофеина, выпить опасное для жизни количество кофе за достаточно короткое время сложно. Энергетические напитки, с другой стороны, содержат 200-300 миллиграммов кофеина, а лимонады в среднем 70 миллиграммов кофеина. Около 30 энергетических напитков за короткий промежуток времени могут привести к летальному исходу, но организм даст сбой работать (могут возникнуть рвота, проблемы с пищеварением, судороги) раньше, чем человек успеет употребить опасное для жизни количество кофеина.

Белый тунец