Сеть кафе психического здоровья расширяется

Наряду с Reval Cafe на бульваре Рявала в Таллинне и на Рижском шоссе в Тарту портал Peaasi.ee в субботу открыл кафе психического здоровья также в Tegelaste tuba в Вильянди и в Пярнуском музее, где прошедшие первичную подготовку первой психологической помощи добровольцы смогут выслушать, а при необходимости посоветовать помощь профессионалов.
По словам проектного руководителя Peaasi.ee Сандры Лийв, цель – вывести психологические проблемы за пределы дома и кабинетов специалистов, чтобы нормализовать разговоры о них. «Проведение кафе позволяет открыто обсуждать психическое здоровье людей и показать, что на темы психического здоровья можно беседовать как с близким другом, так и с совершенно чужим человеком, – сказала Лийв. – В кафе психического здоровья приглашаются все люди, которые чувствуют, что хотят поделиться своими психологическими проблемами и попросить совета».
Peaasi.ee разрабатывает концепцию кафе психического здоровья с 2021 года. В январе портал в сотрудничестве с Reval Cafe приступил к проведению регулярных кафе психического здоровья каждую последнюю субботу месяца.
Добровольцы будут находиться за специально обозначенным столом в белых футболках с надписью Olen olemas. Посетители могут почитать на месте или забрать с собой рабочие тетради по тревожности, депрессии и первой психологической помощи. В кафе психической помощи общаются преимущественно по-эстонски, но временами также на русском и английском языках.