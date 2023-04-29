Сеть кафе психического здоровья расширяется

По словам проектного руководителя Peaasi.ee Сандры Лийв, цель – вывести психологические проблемы за пределы дома и кабинетов специалистов, чтобы нормализовать разговоры о них. «Проведение кафе позволяет открыто обсуждать психическое здоровье людей и показать, что на темы психического здоровья можно беседовать как с близким другом, так и с совершенно чужим человеком, – сказала Лийв. – В кафе психического здоровья приглашаются все люди, которые чувствуют, что хотят поделиться своими психологическими проблемами и попросить совета».