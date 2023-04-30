Педиатры в Европе встревожены нехваткой детских лекарств

Уже к осени 2023 года и без того напряженная ситуация на рынке детских лекарств в Германии может обостриться, из-за чего педиатры столкнутся с недостатком необходимых препаратов. Такое предупреждение содержится в открытом письме в адрес главы Минздрава Германии Карла Лаутербаха, направленном ему профессиональным объединением детских и юношеских врачей ФРГ. Его основные тезисы перечислил глава объединения Томас Фишбах в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) в субботу, 29 апреля.

По его словам, с аналогичными обращениями в адрес министров здравоохранения своих стран выступили также профессиональные объединения педиатров во Франции, Австрии и Швейцарии, а также объединение педиатров из итальянского региона Южный Тироль.

«Здоровье наших детей и молодежи находится под угрозой по всей Европе из-за недостатка медикаментов. Срочно необходимо быстрое, надежное и долгосрочное решение!» - говорится в этом документе, отрывки из которого цитирует NOZ.

«Уже сейчас мы ведем лечение далеко за рамками предписаний, а осень - не за горами. Мы снова столкнемся с недостаточным снабжением лекарствами, которое может оказаться еще хуже, чем в последний раз», - комментирует ситуацию Фишбах. При этом он указывает на нехватку предназначенных для детей жаропонижающих и болеутоляющих средств, а также антибиотика пенициллина.

Ответственность политиков за решение проблемы с лекарствами

«Еще несколько лет назад подобный сценарий недостатка снабжения (детскими лекарствами - прим.ред.) в наших странах и близко нельзя было себе представить. Мы считаем политиков ответственными за гарантию достаточных объемов производства и запасов препаратов для базового обеспечение потребностей педиатров в Европе», - говорится в открытом письме.