Страховая компания бьет тревогу: начинается самый травмоопасный сезон

Статистика Salva Kindlustuse показывает, что больше всего травм и увечий в Эстонии происходит в мае и июне, а чаще всего среди клиентов в Харьюмаа, Вильяндимаа и Тартумаа.
Эвелин Лойтмаа, менеджер по страхованию от несчастных случаев Salva Kindlustus, говорит, что в конце весны и начале лета у страховых компаний всегда больше работы по рассмотрению страховых случаев, потому что уставшие от долгой зимы при первом же потеплении люди начинают усердно заниматься весенней уборкой и дворовыми, садовыми и ремонтными работами, а также гораздо больше двигаются на свежем воздухе.
«Если зимой основным фактором несчастных случаев являются скользкие дороги, то весенняя палитра гораздо более пестра: люди падают с лестниц, травмируются при работе с инструментами, при обрезке веток, обжигаются при разведении костров и жарке шашлыков. Снятие занавесок с окон или мытье окон также может привести к падению. Малыши много бегают, лазят по деревьям и заборам, резвятся на детских площадках. Вдобавок ко всему весной сонные змеи все чаще заползают в населенные пункты - на приусадебные и садовые участки», - приводит Лойтмаа основные источники опасности несчастных случаев.
Несколько удивляет и региональная статистика травматизма. «Если исключить Харьюмаа, где проживает наибольшее количество людей и, следовательно, с ними происходит больше всего несчастных случаев, получается, что лидером может считаться Вильяндимаа, где за последние пять лет произошло больше телесных повреждений всех видов, чем, например, в Тартумаа или Пярнумаа», - приводит Лойтмаа статистику страхования от несчастных случаев Salva.
Травмы часто влекут за собой и материальные затраты: временная нетрудоспособность и пребывание на больничном снижают доход. Для выздоровления могут потребоваться различные инструменты или процедуры, расходы на которые Больничная касса не возмещает (костыли, инвалидные коляски, физиотерапия, отпускаемые по рецепту лекарства). Если полученная травма приводит к постоянной инвалидности, потенциальные затраты еще более возрастают и также становятся постоянными, не говоря уже о смертельных случаях.
По словам Лойтмаа, средняя выплата компенсации за причинённую боль и суточные выплаты при несчастном случае составляют около 400 евро, но сумма в конце концов зависит от выбранной клиентом защиты. Бывают и более крупные выплаты. Например, невинная на первый взгляд тяпка для прополки одуванчиков нанесла садоводу-любителю ущерб в размере 1300 евро, проткнув человеку ногу. Еще один садовник в результате неудачного падения сломал сразу три разные кости, финансовая компенсация составила 800 евро.
«Большинство весенних и летних несчастных случаев и связано с падением с лестницы, но довольно распространенной причиной также является рубка дров и обрезка веток, где также задействованы опасные инструменты. Однако все эти несчастные случаи можно предотвратить, если следовать простым правилам. Профилактика - лучшая страховка», - добавляет Лойтмаа.
Как предотвратить весенние несчастные случаи:
При работе в саду или на гриле используйте средства защиты: рабочие и огнезащитные перчатки, защитные очки, рабочую одежду из более толстого материала и ботинки на толстой подошве, при необходимости каску с визором.
Привлекайте помощников для более сложных работ: при обрезке деревьев, мытье высоких окон, чистке крыш и водостоков обязательно пригласите кого-нибудь в помощь, так вы снизите риск несчастных случаев и не переутомите себя.
Всегда выключайте электрические инструменты и инструменты с мотором, когда они не используются. После окончания работы убирайте по местам и другие садовые инструменты - так они не останутся валяться в саду, и никто не наступит на них и не споткнется о них.
Не ремонтируйте инструменты самостоятельно: если бензопила или газонокосилка сломалась или работает как-то не так, не стоит чинить ее самостоятельно, а следует отнести в ремонт. Садовый инвентарь, переделанный или отремонтированный своими руками, наносит много травм, особенно опасен он для пальцев рук и ног.
Берегите себя: сделайте разминку и потянитесь перед началом работы, чтобы ваши мышцы и суставы были готовы к работе, не поднимайте в одиночку слишком тяжелые предметы и не пытайтесь уместить всю работу в один день – спешка делает вас небрежным, а небрежность ведет к травмам.
Не торопитесь и наслаждайтесь погодой! Как говорит народная мудрость, не вороши беды, коли беда спит.