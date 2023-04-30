Страховая компания бьет тревогу: начинается самый травмоопасный сезон

По словам Лойтмаа, средняя выплата компенсации за причинённую боль и суточные выплаты при несчастном случае составляют около 400 евро, но сумма в конце концов зависит от выбранной клиентом защиты. Бывают и более крупные выплаты. Например, невинная на первый взгляд тяпка для прополки одуванчиков нанесла садоводу-любителю ущерб в размере 1300 евро, проткнув человеку ногу. Еще один садовник в результате неудачного падения сломал сразу три разные кости, финансовая компенсация составила 800 евро.

«Большинство весенних и летних несчастных случаев и связано с падением с лестницы, но довольно распространенной причиной также является рубка дров и обрезка веток, где также задействованы опасные инструменты. Однако все эти несчастные случаи можно предотвратить, если следовать простым правилам. Профилактика - лучшая страховка», - добавляет Лойтмаа.

Как предотвратить весенние несчастные случаи:

При работе в саду или на гриле используйте средства защиты: рабочие и огнезащитные перчатки, защитные очки, рабочую одежду из более толстого материала и ботинки на толстой подошве, при необходимости каску с визором.

Привлекайте помощников для более сложных работ: при обрезке деревьев, мытье высоких окон, чистке крыш и водостоков обязательно пригласите кого-нибудь в помощь, так вы снизите риск несчастных случаев и не переутомите себя.

Всегда выключайте электрические инструменты и инструменты с мотором, когда они не используются. После окончания работы убирайте по местам и другие садовые инструменты - так они не останутся валяться в саду, и никто не наступит на них и не споткнется о них.

Не ремонтируйте инструменты самостоятельно: если бензопила или газонокосилка сломалась или работает как-то не так, не стоит чинить ее самостоятельно, а следует отнести в ремонт. Садовый инвентарь, переделанный или отремонтированный своими руками, наносит много травм, особенно опасен он для пальцев рук и ног.

Берегите себя: сделайте разминку и потянитесь перед началом работы, чтобы ваши мышцы и суставы были готовы к работе, не поднимайте в одиночку слишком тяжелые предметы и не пытайтесь уместить всю работу в один день – спешка делает вас небрежным, а небрежность ведет к травмам.

Не торопитесь и наслаждайтесь погодой! Как говорит народная мудрость, не вороши беды, коли беда спит.