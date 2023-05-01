Большой обзор ⟩ По каким симптомам можно распознать клещевой боррелиоз и клещевой энцефалит

Как проявляется клещевой боррелиоз

У 70%-80% зараженных, образуется покраснение (пятно не менее 5 см) на месте укуса клеща, которое возникает в течении 1-4 недель после укуса. Форма пятна округлая или овальная, реже неправильная. Наружный край воспаленной кожи более интенсивно красный, несколько возвышается над уровнем кожи. Со временем центральная часть пятна бледнеет или приобретает синюшный оттенок, создается форма кольца. В месте укуса клеща, в центре пятна, определяется корочка, затем рубец. В некоторых случаях могут быть несколько пятен в разных местах; без лечения пятно остаётся в течение 2-3 недель, затем исчезает. На более поздних сроках возможны температура, головная боль, боль в мышцах и суставах, головокружение, слабость, потеря веса.

Как проявляется клещевой энцефалит

У 30% зараженных в течении 1-2 недель после укуса развиваются симптомы схожие на грипп – высокая температура сопровождающаяся головной и мышечной болью. Как правило проходят в течении примерно 10 дней – в случае заражения через молоко могут возникать проблемы с пищеварительным и кишечным трактами. При более поздних симптомах в 75% случаев, встречается высокая температура, сильная головная боль, тяжесть в затылке, тошнота и рвота, утомляемость и общее плохое самочувствие, так же разной степени менингит и менингоэнцефалит.

Как диагностируются клещевые заболевания?

Образец крови или спинномозговой жидкости используется для диагностики клещевого боррелиоза и клещевого энцефалита, но если человек может сам сказать врачу, что его укусил клещ, и при осмотре врач обнаруживает типичное красное пятно или мигрирующее эритема на боррелиоз, то можно диагностировать и лечить боррелиоз без дополнительных исследований.

Интересные факты

Сам клещ не болеет болезнями, а распространяет их. Болезни обычно исходят от животных, и, высасывая их кровь, клещ получает вирусы и бактерии, содержащиеся в крови животного.

При подходящих условиях окружающей среды клещ может жить 2-5 лет. В активный период клещ забирается выше (10-70 см) на некоторые травинки, но не выше, то есть клещ не может упасть на голову (например, с дерева).

Клещи живут десятки миллионов лет. Доказано, что они даже пили кровь динозавров. Клещи также являются звеном в пищевой цепи многих птиц и рептилий, а также могут быть основой стадий развития некоторых видов насекомых.