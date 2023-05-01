С июля изменится порядок компенсации больничных выплат

С 1 июля правительство решило восстановить докоронавирусный порядок больничных выплат. Это означает, компенсации будут выплачиваться с четвертого дня, а не со второго, пишет ERR.
«При коронавирусе компенсации больничных выплат начиналась со второго больничного дня: первый - за счет человека, второй - за счет государства. Ранее человек три дня находился на больничном за свой счет, затем больничный оплачивал работодатель, а потом государство, то есть мы вернемся к старой системе», - пояснил министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ).
По словам Вырклаэва, поправка к закону, вступившая в силу в 2021 году, должна была носить временный характер, хотя в конце прошлого года по политическому соглашению она была продлена до 30 июня этого года.
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