С июля изменится порядок компенсации больничных выплат

«При коронавирусе компенсации больничных выплат начиналась со второго больничного дня: первый - за счет человека, второй - за счет государства. Ранее человек три дня находился на больничном за свой счет, затем больничный оплачивал работодатель, а потом государство, то есть мы вернемся к старой системе», - пояснил министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ).