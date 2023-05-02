Скрининговые обследования на рак груди достигли рекордной популярности

В целях снижения заболеваемости и смертности от рака груди в скрининговых обследованиях должны участвовать не менее 70% приглашенных женщин. Согласно данным Кассы здоровья, в 2022 году скрининговые обследования на рак груди прошли 63% приглашенных, т.е. почти 55 000 женщин, что является рекордным значением за все время проведения обследований в Эстонии. Годом ранее, в 2021 году, в обследованиях участвовало лишь 58% приглашенных женщин.
«Большинство женщин узнают в ходе скринингового обследования, что все в порядке, но в любом случае, участвуя в скрининговых обследованиях, вы выигрываете, потому что рак груди, выявленный на ранней стадии, очень хорошо поддается лечению», – говорит руководитель службы скрининговых обследований Кассы здоровья Мария Суурна.
Женщин, принадлежащих к целевой группе скрининговых обследований на рак груди, обычно приглашают к участию в скрининговых обследованиях по электронной почте или в письменном приглашении, которое приходит в почтовый ящик по адресу проживания, а также в электронном приглашении через Портал пациентов www.digilugu.ee. В 2022 году на телефоны женщин, входящих в целевую группу, впервые были разосланы СМС-приглашения. В приглашении сообщалось о прибытии маммографического автобуса в район проживания женщины.
«Рассылка СМС позволила нам увеличить охват скрининга на рак груди для целевой группы примерно на 5–6 %. В частности, мы увидели влияние СМС-сообщений в небольших и средних населенных пунктах/волостях, где медицинская помощь не так легкодоступна и где посещение клиники требует более длительного планирования. В городах влияние СМС было меньше, потому что медицинские учреждения находятся рядом, и женщинам не нужно специально ждать маммографический автобус для проведения скринингового обследования на рак груди», – сказала Ксения Ниглас, аналитик данных Кассы здоровья.
Май – международный месяц профилактики рака груди, в рамках которого Касса здоровья при помощи кампании «Не все так, как кажется. Лучше проверить» привлекает внимание к важности профилактики и ранней диагностики онкологических заболеваний. В этом году на скрининговые обследования на рак груди были приглашено около 86 000 женщин.
«Участие в скрининговых обследованиях должно быть нормальной частью здорового образа жизни, и мы ожидаем, что каждый человек возьмет на себя ответственность за свое здоровье», – сказала Суурна и добавила, что до сих пор многие женщины не приходят на скрининговые обследования.
В отчете об обследованиях, опубликованном в 2020 году, отмечается, что на скрининговые обследования не приходят женщины, у которых нет жалоб и симптомов. «Люди часто думают, что если нет симптомов, то нет смысла идти на контрольное обследование, но, к сожалению, это не так. Вот почему мы выбрали следующий лозунг кампании: "Не все так, как кажется. Лучше проверить". На ранних стадиях рак ничем себя не проявляет и потому участие в скрининговых обследованиях очень важно даже при отсутствии симптомов и жалоб. Участие в контрольном обследовании дает возможность проверить состояние своего здоровья и дает уверенность в том, что все в порядке», – отметила Суурна.
Согласно данным за 2022 год, наименьший уровень участия был в Ида-Вирумаа и это касалось всех онкологических скрининговых обследований. Самый высокий процент участников в скрининговых обследованиях на рак груди в 2022 году был на Сааремаа (75%) и Вильяндимаа (72%).