Скрининговые обследования на рак груди достигли рекордной популярности

«Участие в скрининговых обследованиях должно быть нормальной частью здорового образа жизни, и мы ожидаем, что каждый человек возьмет на себя ответственность за свое здоровье», – сказала Суурна и добавила, что до сих пор многие женщины не приходят на скрининговые обследования.

В отчете об обследованиях, опубликованном в 2020 году, отмечается, что на скрининговые обследования не приходят женщины, у которых нет жалоб и симптомов. «Люди часто думают, что если нет симптомов, то нет смысла идти на контрольное обследование, но, к сожалению, это не так. Вот почему мы выбрали следующий лозунг кампании: "Не все так, как кажется. Лучше проверить". На ранних стадиях рак ничем себя не проявляет и потому участие в скрининговых обследованиях очень важно даже при отсутствии симптомов и жалоб. Участие в контрольном обследовании дает возможность проверить состояние своего здоровья и дает уверенность в том, что все в порядке», – отметила Суурна.