Исследование: о половине случаев домашнего насилия общественность узнает слишком поздно

Почти 45% жителей Эстонии знают кого-то, кто подвергался домашнему насилию. Однако, как показало исследование IKEA, подавляющее большинство жертв насилия не обращались за помощью, поскольку считали, что это внутреннее семейное дело.
«IKEA запускает в Эстонии социальную инициативу "Заметьте насилие". Мы провели опрос, чтобы лучше узнать ситуацию с домашним насилием в Эстонии. Мы хотели понять, замечают ли люди домашнее насилие, и, с другой стороны, узнать, сколько людей испытали это на себе. Печальная статистика опроса показывает, что около половины жителей Эстонии знают кого-то, кто подвергался насилию со стороны партнера. Этого достаточно для нас, чтобы начать социальную инициативу, с помощью которой мы хотим повысить осведомленность о домашнем насилии, уменьшить стигматизацию этой темы и поделиться информацией о возможностях получения помощи», - говорит руководитель IKEA в Эстонии Марко Пыдер.
Случаи домашнего насилия обычно не разглашаются
Исследование показало, что в половине случаев (49%) люди узнают о случаях домашнего насилия в своем окружении спустя долгое время после инцидента и поэтому никак не реагируют. Каждый четвертый предложил помощь, когда узнал об этом, но каждый пятый никак не вмешался в это дело, потому что не знал, как себя вести. Большинство (63%) жертв насилия не обращались за помощью, то есть большая часть случаев домашнего насилия остается в стенах дома.
По данным Департамента социального страхования, в 2022 году около 2 000 женщин получили помощь в кризисных центрах помощи, а на телефонную линию помощи жертвам поступило около 17 000 звонков, однако статистических данных о том, сколько случаев насилия со стороны партнера остается незамеченным, нет. В дополнение к эмоциональным барьерам, таким как чувство стыда за то, что они испытали, существуют также крайние случаи, когда женщины не имеют доступа к интернету или телефону, чтобы попросить о помощи, и уединения, чтобы сходить в туалет или обратиться к врачу в одиночестве. По сравнению с женщинами, мужчины, подвергающиеся насилию со стороны партнера, еще реже обращаются за помощью.
Почти 32% жертв набрались смелости разорвать отношения и рассказали об этом другим
Каждая вторая жертва насилия не обращается за помощью, потому что считает, что это внутреннее дело семьи, которое нужно решать самостоятельно. Опрос также показал, что когда люди обращаются за помощью, они в первую очередь обращаются к членам семьи или друзьям. «Эти статистические данные показывают, насколько важно для окружающих замечать насилие, распознавать его и предлагать поддержку жертве. Насилие в основном происходит в интимных отношениях, что породило распространенное заблуждение, что это проблема между двумя людьми. Но на самом деле домашнее насилие затрагивает все общество», - сказал Пыдер.
Повышая осведомленность о домашнем насилии и уменьшая стигматизацию этой темы, можно побудить людей замечать насилие, а жертвам обрести смелость и обратиться за помощью. Результаты исследования также показали, что общение с другими дает жертвам насилия понимание того, что они не одиноки в своих проблемах. 32% тех, кто подвергся домашнему насилию, набрались смелости, чтобы разорвать отношения и рассказали об этом другим.
Куда обратиться за помощью, если вы подверглись насилию со стороны своего партнера:
В сложных ситуациях намного легче справиться, когда ты не один. Если Вы ищете помощи или нуждаетесь в поддержке, звоните на консультационные телефоны Департамента социального страхования:
• Телефон кризисной помощи жертвам 116 006 (круглосуточно).
• Телефон эмоциональной поддержки и духовной помощи 116 123 (ежедневно с 10:00 до 12:00).
• Детский телефон помощи 116 111 (круглосуточно)
• Поддержка отказа от насилия 660 6077 (будние дни с 10:00 до 16:00).
Дополнительную информацию о борьбе с домашним насилием и повышении осведомленности можно найти на сайтах www.palunabi.ee и www.sotsiaalkindlustusamet.ee.
Онлайн-опрос о домашнем насилии проведен исследовательской компанией Norstat в феврале и марте 2023 года по заказу IKEA. В исследовании приняли участие 1000 жителей Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет.