Исследование: о половине случаев домашнего насилия общественность узнает слишком поздно

«IKEA запускает в Эстонии социальную инициативу "Заметьте насилие". Мы провели опрос, чтобы лучше узнать ситуацию с домашним насилием в Эстонии. Мы хотели понять, замечают ли люди домашнее насилие, и, с другой стороны, узнать, сколько людей испытали это на себе. Печальная статистика опроса показывает, что около половины жителей Эстонии знают кого-то, кто подвергался насилию со стороны партнера. Этого достаточно для нас, чтобы начать социальную инициативу, с помощью которой мы хотим повысить осведомленность о домашнем насилии, уменьшить стигматизацию этой темы и поделиться информацией о возможностях получения помощи», - говорит руководитель IKEA в Эстонии Марко Пыдер.

Случаи домашнего насилия обычно не разглашаются

Исследование показало, что в половине случаев (49%) люди узнают о случаях домашнего насилия в своем окружении спустя долгое время после инцидента и поэтому никак не реагируют. Каждый четвертый предложил помощь, когда узнал об этом, но каждый пятый никак не вмешался в это дело, потому что не знал, как себя вести. Большинство (63%) жертв насилия не обращались за помощью, то есть большая часть случаев домашнего насилия остается в стенах дома.