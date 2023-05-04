Сокращение компенсации по больничному может вынудить работать во время болезни

План правительства снова сулит в июле сделать заболевание более дорогостоящим для работников, если компенсации по больничному будут выплачиваться с четвертого дня, а не со второго, как сейчас.
Еще осенью у Министерства социальных дел был противоположный план. Временный порядок, согласно которому компенсации по больничному выплачиваются со второго дня, начал заканчиваться. В то время было решено, что нормы, установленные во время короны, должны быть сохранены. Хотя для достижения консенсуса пришлось поломать немало копий в правительстве, решение министра-соцдема осталось в силе. К тому же выборы были не за горами – в то время политические партии воздерживались от претворения в жизнь непопулярных идей, опасаясь потерять голоса.
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