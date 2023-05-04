Сокращение компенсации по больничному может вынудить работать во время болезни

Еще осенью у Министерства социальных дел был противоположный план. Временный порядок, согласно которому компенсации по больничному выплачиваются со второго дня, начал заканчиваться. В то время было решено, что нормы, установленные во время короны, должны быть сохранены. Хотя для достижения консенсуса пришлось поломать немало копий в правительстве, решение министра-соцдема осталось в силе. К тому же выборы были не за горами – в то время политические партии воздерживались от претворения в жизнь непопулярных идей, опасаясь потерять голоса.

На внеочередном заседании 28 декабря Рийгикогу и решило, что порядок компенсации больничных не изменится. Но вместо того, чтобы увековечить его, его продлили на полгода – до 1 июля 2023 года. В соответствии с решениями более щедрого правительства, действующими в настоящее время, работодатель выплачивает компенсацию со второго по пятый день, а больничная касса начиная с шестого дня болезни. «Влияние решения оценивается в 30 миллионов евро в год, и эти деньги есть в бюджете», – подтвердил Рихо Пеэк, в то время руководитель финансового отдела Больничной кассы.