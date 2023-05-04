Пн, 8.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Здоровье
Искать
Для подписчиков

Сокращение компенсации по больничному может вынудить работать во время болезни

Кадри Таммепуу
, журналист
Facebook Twitter
Comments
Во время экономического кризиса 2008–2009 годов правительство впервые урезало компенсации по больничному – тогда мизерная заработная плата вынуждала «синих воротничков», живущих от зарплаты до зарплаты, которые не имеют возможности работать удаленно, выходить на работу, даже когда они больны.
Во время экономического кризиса 2008–2009 годов правительство впервые урезало компенсации по больничному – тогда мизерная заработная плата вынуждала «синих воротничков», живущих от зарплаты до зарплаты, которые не имеют возможности работать удаленно, выходить на работу, даже когда они больны. Фото: Madis Veltman

План правительства снова сулит в июле сделать заболевание более дорогостоящим для работников, если компенсации по больничному будут выплачиваться с четвертого дня, а не со второго, как сейчас.

Еще осенью у Министерства социальных дел был противоположный план. Временный порядок, согласно которому компенсации по больничному выплачиваются со второго дня, начал заканчиваться. В то время было решено, что нормы, установленные во время короны, должны быть сохранены. Хотя для достижения консенсуса пришлось поломать немало копий в правительстве, решение министра-соцдема осталось в силе. К тому же выборы были не за горами – в то время политические партии воздерживались от претворения в жизнь непопулярных идей, опасаясь потерять голоса.

На внеочередном заседании 28 декабря Рийгикогу и решило, что порядок компенсации больничных не изменится. Но вместо того, чтобы увековечить его, его продлили на полгода – до 1 июля 2023 года. В соответствии с решениями более щедрого правительства, действующими в настоящее время, работодатель выплачивает компенсацию со второго по пятый день, а больничная касса начиная с шестого дня болезни. «Влияние решения оценивается в 30 миллионов евро в год, и эти деньги есть в бюджете», – подтвердил Рихо Пеэк, в то время руководитель финансового отдела Больничной кассы.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх