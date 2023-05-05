«Мама, я люблю тебя, но больше не могу. Я хочу умереть»

Для Келли - героини этой истории - традиционная благотворительная акция «Утиное ралли» в этом июне будет отличаться от тех, что проходили в прошлые годы. Несколько недель назад она попрощалась с сыном Андри, который умер после двух с половиной лет борьбы с редким видом рака костей. Андри едва исполнилось 18 лет.

«Сейчас я понимаю, что у Андри не было шансов. Остеосаркома встречается редко, ее лечат по одному и тому же протоколу лечения в течение нескольких десятилетий. Я так надеялась на то, что может появиться новый препарат. Рассчитывала на то, что мы его дождемся, но, увы, время Андри истекло. Лечение либо работает, либо нет. К сожалению, нам это не помогло» - сказала Келли о чрезвычайно трудном пути, попеременно наполненном надеждой надеждой и отчаянием, который прошла вся семья. В минувшую субботу родственники попрощались с Андри.

Шалопай и заботливый брат

В детстве Андри был очень активным и жизнерадостным ребенком. «Мне как матери было нелегко, он все время был в движении, много бегал и падал», - вспомнила с улыбкой Келли. Ее лицо озаряется материнской любовью, когда она говорит об Андри. Он ушел из жизни, но навсегда остался ее сыном. «Мы были регулярными посетителями травмпункта, он нередко получал ушибы и шишки. Но когда родилась его младшая сестра, с трех с половиной лет Андри стал старшим, чрезвычайно заботливым братом. Он был большим проказником, но в то же время очень нежно заботился о сестре».