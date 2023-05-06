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Специалисты предупреждают: птичий грипп, который сейчас активно распространяется, представляет угрозу и для человека

LETA
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Чайка.
Чайка. Фото: Shutterstock

Хотя люди редко заражаются птичьим гриппом, он опасен и для человека, подчеркивают специалисты.

Директор отдела анализа и профилактики рисков Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии, эпидемиолог Юрий Перевощиков рассказал агентству ЛЕТА, что вптичий грипп опасен для человека.

Поэтому важно не трогать больных или мертвых птиц, не приносить их домой и не допускать контакта с ними домашних животных.

Хотя люди редко заражаются этим вирусом, такие случаи зафиксированы, и каждый второй случай заканчивается летально. Количество случаев заболевания было небольшим, и в основном инфицированные находились в тесном и длительном контакте с птицами, например, работали на фермах.

Перевощиков добавил, что обнаруженный вирус не так заразен, как Covid-19, и что обычные защитные меры - респираторы, маски и специальная одежда - достаточно эффективны для предотвращения заражения.

Птицеводы должны соблюдать требования биобезопасности более тщательно, чем когда-либо, и должны немедленно сообщать ветеринару о болезни или внезапной смерти домашней птицы.

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