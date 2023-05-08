В Эстонии состоится благотворительный забег в помощь страдающему редким заболеванием мальчику

Детский фонд Клиники Тартуского университета и Клуб Тартуского марафона уже в девятый раз проводят благотворительный забег, который в этот раз призван помочь 11-летнему Кевину. Мероприятие состоится в эту пятницу, 12 мая, в 19:00 в спортивном парке Тяхтвере в Тарту.

При поддержке людей, которые жертвовали в Детский фонд, Кевин стал получать необходимое лекарство с 22 февраля этого года. По словам его врача, первые результаты лечения уже заметны: «У ребенка больше сил, он стал веселее, его дыхательная функция значительно улучшилась».

В патронатной семье также подтвердили, что благодаря препарату ребенку стало лучше: «Он стал активнее и подвижнее, каждый день ходит на прогулку и упорно трудится для достижения своей новой цели – пройти 10 000 шагов в день. Кевин сам сказал, что теперь не устает так быстро, ему легче дышать, а ноги не болят при ходьбе».

Чтобы продолжить лечение, Кевин по-прежнему нуждается в помощи добрых людей. Ежегодная потребность ребенка в лечении на данный момент составляет около 540 000 евро.

Благотворительный забег предназначен для всех, кто хочет помочь Кевину и провести весенний вечер активно. Каждый билет стоимостью восемь евро будет способствовать лечению Кевина. Также пожертвование можно будет сделать на месте.

И хотя мероприятие называется Heateo JOOKS, то есть благотворительный забег, поучаствовать в нем приглашаются те, кто желает преодолеть 4,5 километра пешком. Каждого участника ждет сюрприз от Sportland.