Центры семейной медицины получат дополнительную работу и деньги

Причиной изменений является желание усилить помощь семейной медицины. Касса здоровья будет платить центрам семейных врачей поголовных денег за работу нанятых клинических ассистентов и регистраторов. В учреждении надеются, что таким образом семейные медсестры и врачи будут освобождены от других задач и смогут больше сосредоточиться на лечебной работе, что повысит доступность медицинской помощи. Также будут добавлены новые услуги для лучшего наблюдения за пациентами из групп риска и помощи детям с проблемами психического здоровья. Кроме того, Касса здоровья увеличит суммы, предназначенные на общие расходы, как это предусмотрено в коллективном договоре.

В целях лучшего наблюдения за пациентами из группы риска и тем самым предотвращения обострения хронических заболеваний Касса здоровья будет финансировать услугу риск-ориентированного управления лечением в рамках семейной медицины. «Семейный врач оценивает потребности пациента и вместе с ним составляет план лечения. На данный момент услугу опробовали почти 100 семейных врачей в Эстонии, и она дала хорошие результаты – количество госпитализаций среди пациентов с риском уменьшилось, а в состояние здоровья и поведении пациентов заметны ощутимые изменения», – пояснила руководитель службы семейной медицины Кассы здоровья Лаура Йоханна Туйск. «Цель услуги – максимально предотвратить обострение заболеваний у пациентов, тем самым свести к минимуму госпитализацию и улучшить показатели здоровья».

В детской психиатрии начнет финансироваться работа руководителя деятельности или работника по работе с молодежью, а также инструктаж школьных медсестер со стороны медсестер психического здоровья. «Касса здоровья добавит к стоимости койко-дня детского психиатра плату за работу руководителя деятельности или сотрудника по работе с молодежью, чтобы способствовать лучшему самочувствию госпитализированных детей и молодых людей с проблемами психического здоровья, – сказала главный специалист лечебных услуг Кассы здоровья Кадри Попиленков. – В будущем мы будем доплачивать дополнительный коэффициент школьным медсестрам, получившим инструктаж от медсестер психического здоровья, чтобы поддерживать психическое здоровье молодых людей всеми возможными способами».