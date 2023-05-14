Центры семейной медицины получат дополнительную работу и деньги

Касса здоровья будет финансировать работу регистратора или клинического ассистента в центрах семейных врачей с 1 июля, чтобы освободить время семейных медсестер и врачей для лечебной работы.
Причиной изменений является желание усилить помощь семейной медицины. Касса здоровья будет платить центрам семейных врачей поголовных денег за работу нанятых клинических ассистентов и регистраторов. В учреждении надеются, что таким образом семейные медсестры и врачи будут освобождены от других задач и смогут больше сосредоточиться на лечебной работе, что повысит доступность медицинской помощи. Также будут добавлены новые услуги для лучшего наблюдения за пациентами из групп риска и помощи детям с проблемами психического здоровья. Кроме того, Касса здоровья увеличит суммы, предназначенные на общие расходы, как это предусмотрено в коллективном договоре.
В целях лучшего наблюдения за пациентами из группы риска и тем самым предотвращения обострения хронических заболеваний Касса здоровья будет финансировать услугу риск-ориентированного управления лечением в рамках семейной медицины. «Семейный врач оценивает потребности пациента и вместе с ним составляет план лечения. На данный момент услугу опробовали почти 100 семейных врачей в Эстонии, и она дала хорошие результаты – количество госпитализаций среди пациентов с риском уменьшилось, а в состояние здоровья и поведении пациентов заметны ощутимые изменения», – пояснила руководитель службы семейной медицины Кассы здоровья Лаура Йоханна Туйск. «Цель услуги – максимально предотвратить обострение заболеваний у пациентов, тем самым свести к минимуму госпитализацию и улучшить показатели здоровья».
В детской психиатрии начнет финансироваться работа руководителя деятельности или работника по работе с молодежью, а также инструктаж школьных медсестер со стороны медсестер психического здоровья. «Касса здоровья добавит к стоимости койко-дня детского психиатра плату за работу руководителя деятельности или сотрудника по работе с молодежью, чтобы способствовать лучшему самочувствию госпитализированных детей и молодых людей с проблемами психического здоровья, – сказала главный специалист лечебных услуг Кассы здоровья Кадри Попиленков. – В будущем мы будем доплачивать дополнительный коэффициент школьным медсестрам, получившим инструктаж от медсестер психического здоровья, чтобы поддерживать психическое здоровье молодых людей всеми возможными способами».
Всего объем услуг, финансируемых Кассойй здоровья, увеличится на 28,83 миллиона евро, из которых 19,2 миллиона пойдет на покрытие госпитализации пациентов с COVID-19, 5 миллионов – на покрытие общих расходов на специализированную медицинскую помощь и уход за больными и 4,12 миллиона на повышение доступности медицинских услуг первой ступени, включая семейную медицину.