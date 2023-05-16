Сегодня и завтра, 16 и 17 мая, эксперты из Всемирной организации здравоохранения и стран Балтии встретятся в Таллинне, чтобы обсудить научно обоснованные решения по снижению потребления алкоголя и минимизации вреда от него.
В Эстонии от алкоголя умирают почти в десять раз больше, чем от ДТП
«В 2021 году от алкоголя погибло почти 700 человек. Это вдвое больше, чем от диабета, и почти в десять раз больше, чем от дорожно-транспортных происшествий. Большинство смертей, связанных с алкоголем, приходится на людей трудоспособного возраста, - сказала министр здравоохранения Рийна Сиккут. - Научно обоснованный подход к политике в области потребления алкоголя может спасти здоровье и жизни людей, однако этого можно добиться только в сотрудничестве с другими секторами. Большинство инструментов для реализации такой политики лежит за пределами системы здравоохранения, в то время как от здоровых людей выигрывают все сферы жизни общества».
Доктор Юрген Рехм, член Европейского консультативного совета ВОЗ по хроническим неинфекционным заболеваниям и старший научный сотрудник Канадского центра наркологии и психического здоровья, отметил: «Эстония была образцовой страной в повышении акцизов и ограничении доступа к алкоголю. В долгосрочной перспективе это привело к значительному снижению потребления и смертности, а также к увеличению продолжительности жизни. Однако для эффективного действия этих мер необходима последовательность. Мы видели, как снижение акцизов приводит к росту потребления алкоголя и, как следствие, смертности».
Систематически оцениваемые данные, показывают, что безопасного для здоровья уровня потребления алкоголя не существует. Алкоголь - известный канцероген, и даже небольшие его количества могут стать причиной возникновения семи видов рака. «Связанный с алкоголем ущерб здоровью, заболеваемость и смертность напрямую зависят от количества потребляемого алкоголя: чем больше количество, тем больше ущерб. Но и безопасного количества не существует. То, что даже небольшое количество ежедневно употребляемого алкоголя повышает риск развития рака уже установлено», - сказал доктор Рехм.
В Европейском регионе ВОЗ, особенно в странах ЕС, потребление алкоголя является самым высоким в мире. В трех странах Балтии отмечаются одни из самых высоких показателей потребления алкоголя в Европе, а также одни из самых высоких показателей заболеваний, связанных с алкоголем. В 2021 году жители Эстонии потребляли в среднем 11,1 литра абсолютного алкоголя на одного взрослого (15+) человека. В общей сложности 695 человек умерли от заболеваний, непосредственно связанных с алкоголем, что является самым высоким показателем за последнее время.
Помимо экспертов из европейского отделения ВОЗ, в таллиннской встрече принимают участие эксперты из трех стран Балтии из различных ведомств, участвующих в реализации политики потребления алкоголя. В состав эстонской делегации входят представители секторов здравоохранения, сельского хозяйства и финансов. В течение двух дней будут обсуждаться различные меры алкогольной политики, включая налогообложение, ограничения доступа и рекламу алкоголя. Участники встречи проанализируют, насколько успешно эти меры были реализованы в разных странах Балтии.
Научно обоснованный подход к алкогольной политике в Эстонии основан на Стратегии ЕС по алкоголю (2014). В этом же году была создана «Зеленая книга по алкогольной политике», устанавливающая действия в десяти различных областях. Они охватывают ограничение доступности и рекламы алкоголя, предотвращение распространения нелегального алкоголя, снижение потребления алкогольной продукции и ущерба, связанного со злоупотреблением алкоголем.
Кроме того, Книга включает в себя меры по предотвращению вождения в нетрезвом состоянии, повышению осведомленности населения, расширению возможностей лечения и консультирования в отношении алкогольной зависимости, действиям местных самоуправлений, мониторингу и оценке реализации и эффективности политики в области потребления алкоголя, а также ценовой и налоговой политике.