Грипп и коронавирус не отступают: за неделю заболели сотни человек

По данным Департамента здоровья, за неделю ОРВИ заболели 1773 человека, в том числе гриппом 77 человек, а коронавирусом 817 человек.
За неделю заболеваемость гриппом выросла на 18 процентов, около 40 процентов заболевших – дети в возрасте до 15 лет.
По данным Центра инфосистем здоровья и благополучия, за последние недели госпитализация из-за гриппа потребовалась восьми пациентам. С начала сезона из-за гриппа госпитализировали 1312 человек. Из них 67,5 процента – люди старше 50 лет. За этот сезон из-за гриппа скончались 62 человека в возрасте от 9 до 97 лет.
За неделю коронавирусом заболели 817 человек. Общее число случаев сократилось по сравнению с предыдущей неделей на 22 процента. Заболеваемость сократилась практически во всех возрастных группах. За неделю госпитализировали 80 человек, в том числе из-за симптоматического коронавируса 40 человек – то есть половину госпитализированных.
Поскольку циркулирует много легких и бессимптомных форм коронавируса, вирус с высокой вероятностью будет в дальнейшем распространяться скрытно, без существенных взлетов и падений. Дополнительной нагрузки на систему здравоохранения на данный момент нет.