Провизор поделился советами, как предотвратить изжогу и проблемы с пищеварением

В значительной степени здоровье пищеварительной системы зависит от образа жизни и того, что мы едим. Может показаться, что проблемы с пищеварением возникают только из-за пищи, на самом деле на пищеварение влияет как потребляемая пища, так и психические и физические нагрузки и кишечная микрофлора. Более распространенными проблемами пищеварения являются изжога из-за повышенной кислотности желудка, повреждение слизистой оболочки, метеоризм, тяжесть в животе, боли в животе, запоры, диарея и геморрой.

В худшем случае чрезмерное употребление пищи и алкоголя может привести к более серьезным проблемам с желудком и воспалению пищеварительного тракта. Со всеми этими опасениями в аптеку обращаются довольно часто, и исходя из силы и частоты недомогания обычно находят решение проблемы. В случае более серьезных и повторяющихся проблем с пищеварением стоит обратиться к врачу.

Как и большинство проблем, проблемы с пищеварением лучше предотвратить. Однако всегда существует верояпрофилактика недугов не увенчается успехом. Как справиться с распространенными проблемами пищеварения?

Что делать, если появилось чувство тяжести в животе?

При легком ощущении тяжести и вздутия могут помочь мята, тмин, фенхель, ромашка, полынный чай или капли. Кроме того, физическая активность помогает ускорить процесс пищеварения, например, ходьба также может уменьшить неприятное чувство переполненного желудка. Если вышеперечисленное не помогает, для улучшения пищеварения можно использовать препараты, содержащие пищеварительные ферменты.