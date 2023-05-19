Провизор поделился советами, как предотвратить изжогу и проблемы с пищеварением

Пищеварение и состояние желудочно-кишечного тракта имеют решающее значение для общего состояния здоровья и напрямую влияют на иммунную систему. Около 70 процентов клеток иммунной системы находятся в кишечнике – если мы поддерживаем микрофлору кишечника в порядке, мы также будем здоровее.
В значительной степени здоровье пищеварительной системы зависит от образа жизни и того, что мы едим. Может показаться, что проблемы с пищеварением возникают только из-за пищи, на самом деле на пищеварение влияет как потребляемая пища, так и психические и физические нагрузки и кишечная микрофлора. Более распространенными проблемами пищеварения являются изжога из-за повышенной кислотности желудка, повреждение слизистой оболочки, метеоризм, тяжесть в животе, боли в животе, запоры, диарея и геморрой.
В худшем случае чрезмерное употребление пищи и алкоголя может привести к более серьезным проблемам с желудком и воспалению пищеварительного тракта. Со всеми этими опасениями в аптеку обращаются довольно часто, и исходя из силы и частоты недомогания обычно находят решение проблемы. В случае более серьезных и повторяющихся проблем с пищеварением стоит обратиться к врачу.
Как и большинство проблем, проблемы с пищеварением лучше предотвратить. Однако всегда существует верояпрофилактика недугов не увенчается успехом. Как справиться с распространенными проблемами пищеварения?
Что делать, если появилось чувство тяжести в животе?
При легком ощущении тяжести и вздутия могут помочь мята, тмин, фенхель, ромашка, полынный чай или капли. Кроме того, физическая активность помогает ускорить процесс пищеварения, например, ходьба также может уменьшить неприятное чувство переполненного желудка. Если вышеперечисленное не помогает, для улучшения пищеварения можно использовать препараты, содержащие пищеварительные ферменты.
Говоря о проблемах с желудком, нельзя обойти вниманием молочнокислые бактерии. Они являются составной частью нашего организма и обеспечивают нормальную микрофлору кишечника. Нормальная же микрофлора обеспечивает упорядоченный обмен веществ, регулирует образование метеоризма в кишечнике, запоров и диареи, необходима для функционирования иммунной системы. Изжога также может возникать во время стрессового периода.
Изжога – это ощущение жжения за грудиной, в верхней части живота или даже в горле, характеризующееся горьким или кислым привкусом во рту. Кроме того, изжога может сопровождаться постоянным кашлем или икотой, которые возникают или усиливаются в положении лежа или во сне, охриплостью, длительной болью в горле, неприятным запахом изо рта, вздутием живота и тошнотой.
Все эти симптомы вызваны рефлюксом кислого содержимого желудка в пищевод. Изжога обычно возникает после еды, а также в положении лежа или лежа. Основными причинами изжоги являются употребление кислой и острой (например, помидоры, шоколад, уксус) пищи и лука, алкоголь, кофе, газированные напитки, прием некоторых лекарственных препаратов (например, обезболивающего ибупрофена, теофиллина, применяемого для лечения астмы), переедание и прием пищи перед сном. Изжога также чаще возникает во время беременности и у курильщиков. Что касается предрасположенности, то известно, например, что у людей с астмой повышен риск изжоги, поскольку обострения астмы могут вызывать расслабление нижнего пищеводного сфинктера.
Как предотвратить изжогу?
Ешьте меньше за один раз.
Не переусердствуйте с алкоголем, кофе и газированными напитками.
Держите свой вес в пределах нормы и худейте, если у вас избыточный вес.
Контролируйте свои эмоции и стресс, достаточно отдыхайте и расслабляйтесь.
Избегайте продуктов, вызывающих изжогу.
Вечером ешьте не позднее чем за 3-4 часа до отхода ко сну.
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При изжоге избыток кислоты необходимо нейтрализовать. Время от времени даже у здоровых в других отношениях людей может появиться изжога либо в результате стрессового периода, увеличения веса или переедания, и может не нуждаться в лечении, так как они быстро проходят сами по себе. Даже в случае изжоги лучшим решением является профилактика и здоровый образ жизни.
Если изжога все-таки возникает, при редкой и нерегулярной изжоге в первую очередь следует обратить внимание на антациды (соли магния, кальция и алюминия), которые нейтрализуют желудочную кислоту. Эти слабощелочные вещества действуют местно и быстро, но временно. Антациды следует принимать между приемами пищи, потому что при приеме во время еды активная перистальтика кишечника снижает время пребывания антацидов в желудке и, следовательно, их эффективность. При изжоге следует избегать пищевой соды, так как она нарушает кислотно-щелочной баланс.
Для лучшего сна при изжоге рекомендуется приподнять изголовье кровати (именно каркас кровати, а не подушки) на 10-20 см выше, чтобы грудь и голова были выше живота и таза, это предотвращает движение желудочного сока из желудка в пищевод.
Если недомогания частые или регулярные или антациды не помогают, то количество кислоты, вырабатываемой в желудке, необходимо уменьшить. Для этого необходимо использовать препарат, содержащий ингибитор протонной помпы (омепразол, пантопразол или эзомепразол). Применять их следует кратковременно, рекомендуется принимать за 30 минут до еды, т.к. таким образом достигается наилучшая регуляция рН желудочного сока. Если изжога сохраняется, обратитесь к фармацевту или врачу.
Как и во многих других ситуациях, когда речь идет о нашем здоровье и благополучии, мы можем быть сами себе лучшими друзьями и помощниками, но также и злейшими врагами и источниками неприятностей. Перед наступающим летом стоит вспомнить, что хотя летние вечеринки с закусками, барбекю и алкоголем заманчивы, доставляют большое удовольствие и являются естественной частью нашей жизни, мы можем сохранить свое здоровье, соблюдая лимит и сохраняя баланс. Не нужно страдать и испытывать дискомфорт при недомоганиях – с помощью фармацевта можно найти облегчение даже в таких ситуациях.
Чтобы предотвратить проблемы с пищеварением, необходимо помнить о следующем:
Ешьте осознанно и ешьте меньше за один раз. Слишком длительные перерывы между приемами пищи замедляют работу пищеварительной системы, что в свою очередь может вызвать новые проблемы.
Следите за тем, чтобы в меню было больше зеленого салата, фруктов и овощей.
Предпочтение следует отдать овощам (сельдерей, морковь, шпинат, кабачки), фруктам (яблоки, груши), курице или нежирной рыбе, кашам (гречка, овсянка).
Питание должно быть разнообразным и сбалансированным.
При приготовлении пищи отдавайте предпочтение приготовлению на пару или запеканию на слабом огне.
По возможности избегайте жарки на гриле и готовки на масле, а также употребления сырой пищи.
Пейте достаточное количество чистой воды.
Не перебарщивайте с алкоголем.
Физическая активность имеет решающее значение для нормального пищеварения. Ходите как можно больше каждый день.
Избегайте стрессовых ситуаций.