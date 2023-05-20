Эксперт Института развития здоровья: энергетические напитки могут привести к проблемам

Их часто пьют из-за вкуса, а иногда и для бодрости. Кофеин, являющийся общим ключевым словом для этих напитков, сам по себе не увеличивает энергию, а как стимулятор нервной системы помогает израсходовать энергетические запасы организма – часто до полного истощения, если человек не ест или не отдыхает нормально. Для поддержания уровня энергии первостепенное значение имеет разнообразное сбалансированное питание, достаточная физическая нагрузка, а также отдых и сон.

Единого определения для энергетического напитка не существует

Это напиток, который обычно содержит кофеин или другие травяные стимуляторы, часто углеводы, реже сверхсладкие подсластители и витамины. Кроме того, вы можете найти в магазинах энергетическую воду, которая обычно содержит кофеин, меньше сахара, чем обычный энергетический напиток, а также может содержать витамины или минералы и энергетические шоты. Последние выпускаются в меньших упаковках и имеют более высокое содержание кофеина, чем обычный энергетический напиток.

В случае энергетических напитков известно потенциальное влияние отдельных компонентов (например, кофеина, таурина, сахара) на здоровье, однако существует несколько исследований, в которых содержится обзор эффектов всего энергетического напитка. Например, известно, что употребление умеренных количеств энергетических напитков может повысить внимательность, улучшить концентрацию внимания и устойчивость к физическим нагрузкам, улучшить настроение и снизить утомляемость.