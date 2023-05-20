Эксперт Института развития здоровья: энергетические напитки могут привести к проблемам

Начнем с того, что детям и подросткам вообще нельзя употреблять кофе, энергетические напитки или энергетическую воду – в них нет ничего, что им нужно и чего нельзя получить из пищи, однако могут быть вещества, которые в больших количествах могут вызвать проблемы со здоровьем.
Их часто пьют из-за вкуса, а иногда и для бодрости. Кофеин, являющийся общим ключевым словом для этих напитков, сам по себе не увеличивает энергию, а как стимулятор нервной системы помогает израсходовать энергетические запасы организма – часто до полного истощения, если человек не ест или не отдыхает нормально. Для поддержания уровня энергии первостепенное значение имеет разнообразное сбалансированное питание, достаточная физическая нагрузка, а также отдых и сон.
Единого определения для энергетического напитка не существует
Это напиток, который обычно содержит кофеин или другие травяные стимуляторы, часто углеводы, реже сверхсладкие подсластители и витамины. Кроме того, вы можете найти в магазинах энергетическую воду, которая обычно содержит кофеин, меньше сахара, чем обычный энергетический напиток, а также может содержать витамины или минералы и энергетические шоты. Последние выпускаются в меньших упаковках и имеют более высокое содержание кофеина, чем обычный энергетический напиток.
В случае энергетических напитков известно потенциальное влияние отдельных компонентов (например, кофеина, таурина, сахара) на здоровье, однако существует несколько исследований, в которых содержится обзор эффектов всего энергетического напитка. Например, известно, что употребление умеренных количеств энергетических напитков может повысить внимательность, улучшить концентрацию внимания и устойчивость к физическим нагрузкам, улучшить настроение и снизить утомляемость.
С другой стороны, регулярное употребление энергетических напитков или употребление в больших дозах приводит к нежелательным последствиям для здоровья, особенно у детей и подростков. Риски для здоровья, связанные с потреблением энергетических напитков, в первую очередь связаны с высоким содержанием кофеина и сахара в напитках. О негативных последствиях для здоровья можно более точно говорить рассматривая ингредиенты, содержащимися в энергетическом напитке.
Кофеин
До сих пор существуют разные взгляды на безопасные количества потребления кофеина, так как переносимость кофеина у людей индивидуальна и зависит от нескольких факторов – например, чувствительности к кофеину, количества суточного потребления. По данным Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA), безопасный верхний предел потребления кофеина для здоровых взрослых составляет 400 мг в день. Безопасное количество для детей и подростков составляет три миллиграмма на килограмм массы тела в сутки – это, например, 200 миллиграммов на 66 килограммов. Однако некоторые источники рекомендуют держать его ниже 100 мг в день для всех детей и подростков.
Потребление кофеина в больших количествах у взрослых – 1000 миллиграммов или грамм в сутки и более – может привести к интоксикации, характеризующейся головной болью, тошнотой, головокружением, тремором рук, спазмами и нарушением кровообращения. Потребление более пяти граммов кофеина может привести к летальному исходу.
Из-за стимулирующего действия кофеина употребление больших количеств энергетических напитков может оказать негативное влияние на центральную нервную систему, вызывая тревогу, раздражительность, нервозность, головную боль, головокружение, беспокойство и бессонницу/нарушения сна. Чрезмерное потребление энергетических напитков может вызвать ухудшение психического состояния у людей с плохо контролируемыми или невыявленными психическими расстройствами.
Большие количества кофеина оказывают влияние на сердечно-сосудистую систему, приводя к изменению частоты сердечных сокращений (в том числе к аритмии), учащению пульса, повышению систолического и диастолического артериального давления.
Потребление слишком большого количества кофеина в результате употребления энергетических напитков может вызвать нарушения в пищеварительной системе, приводя к тошноте, рвоте, болям в животе и диарее. Чрезмерное потребление сахара может снизить активность кишечных бактерий и негативно сказаться на балансе нормальной микробиоты пищеварительного тракта.
Исследования показали существенную связь между потреблением энергетических напитков и эрозией зубов.
Кофеин в энергетических напитках увеличивает диурез, то есть выведение воды. Поэтому вам следует избегать употребления энергетических напитков во время длительных тренировок, так как взаимодействие потоотделения и свойств кофеина увеличивать мочеиспускание может вызвать сильное обезвоживание, что, в свою очередь, приводит к увеличению частоты сердечных сокращений и температуры тела.
Согласно исследованию рынка, проведенному осенью 2021 года, и исследовательской работе Леа Саабас «Обзор рынка энергетических напитков и осведомленность учащихся 9-12 классов об энергетических напитках», содержание кофеина в энергетических напитках, продаваемых в магазинах, составляло от 20 до 55 мг/100мл. Примерно у половины он был 32 мг/100мл. У энергетической – 30-36 мг/100 мл.
Были также найдены бутылки или банки энергетических напитков объемом как 500 мл, так и 330 миллилитров, из которых за раз можно получить 200 миллиграммов кофеина. Это дневная максимально допустимая доза кофеина для ребенка-подростка весом менее 65 килограммов. Нельзя забывать, что кофеин содержится не только в энергетических напитках и воде, но и в кофе, напитках колы, чае, шоколаде, некоторых лекарствах.
Сахар
Согласно последнему исследованию, энергетические напитки, содержащие сахар, содержали в среднем 11-12 граммов на 100 миллилитров напитка, как и обычный безалкогольный напиток. Также был обнаружен энергетический напиток с содержанием сахара 15 г/100 мл. 1/5 наблюдаемых энергетических напитков содержали более 50 граммов сахара на продаваемый объем. При энергетической потребности в 2000 ккал, что является суточной потребностью мальчика 9-10 лет или девочки 10 лет, максимально допустимое количество добавляемых сахаров составляет 50 граммов. Наибольшее количество сахаров, 70 граммов в продаваемом объеме, было в одном напитке объемом 500 миллилитров.
Чрезмерное потребление сахара и энергии без достаточной физической активности может привести к ожирению и, в свою очередь, к диабету второго типа, увеличить риск развития онкологических заболеваний.
Продукты, богатые сахаром, часто не содержат необходимых питательных веществ – энергии получается достаточно или слишком много, но организму не хватает необходимых питательных веществ.
Постоянное употребление сладких напитков также плохо сказывается на зубах. Чрезмерное потребление сахара может нарушить нормальный баланс микробиоты в желудочно-кишечном тракте. При этом оказалось, что почти 40 процентов энергетических напитков, продаваемых в магазине, практически не содержали сахара – почти половина содержала подсластители. Энергетические напитки с подсластителями не обязательно являются хорошей альтернативой напиткам с сахаром, поскольку в последние годы содержание сахара во многих группах продуктов было сокращено, и его часто заменяли очень сладкими подсластителями. Употребление большого количества продуктов, таких как энергетические напитки, протеиновые коктейли, диетические напитки и так далее, может привести к превышению пределов риска для этих веществ.
Таурин, глюкуронолактон
Количество, полученное с энергетическими напитками, во много раз превышает количество, полученное с обычной пищей, однако до сих пор никаких негативных побочных эффектов не наблюдалось.
Экстракты растений (гинко билоба, женьшень)
Количество, добавляемое в энергетические напитки, слишком мало, чтобы обеспечить пользу для здоровья или вызвать побочные эффекты.
Добавленные витамины и минералы
Хотя молодые люди могут думать, что энергетический напиток или энергетическая вода – это хороший способ получить витамины и минералы, на самом деле это сахарная вода с кофеином. Мы можем получать витамины и минералы из пищи, если питаемся разнообразно, и нам не нужно пить для этого такие напитки.