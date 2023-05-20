Эпидемиолог: в конце лета может появиться новый штамм Covid-19

Вполне вероятно, что во второй половине лета или осенью мы увидим новый штамм вируса Covid-19, заявил латвийский эпидемиолог Юрий Перевощиков.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила в начале мая, что глобальная пандемия коронавируса больше не считается международной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.
Перевощиков отметил, что закончился и последний подъем заболеваемости вирусом, который наблюдался в марте и апреле. Однако он призывает иметь в виду, что в последние два года вспышки заболеваемости происходили с регулярностью два-три месяца, и это было связано с изменениями в вирусе.
«Вирус не останется в существующем штамме навсегда, будут продолжаться мутации. Скорее всего, мы увидим что-то новое во второй половине лета или, может быть, осенью. Если это будет что-то подобное омикрону, тяжелее не будет, но количество больных увеличится», - сказал Перевощиков.
По его словам, все будет зависеть от того, у скольких человек сохранился приобретенный иммунитет, а также сколько было привито. Поэтому, по мнению Перевощикова, к осенней кампании вакцинации от Covid-19 и гриппа следует в любом случае готовиться, потому что «сезонные факторы, несомненно, будут иметь место и лица, принадлежащие к группам риска, подвержены более высокому риску заражения».