Жителей Эстонии подстерегает передающийся через ягоды и мясо вирус

Гепатитом Е часто заражаются при употреблении зараженной воды или ягод, фруктов и овощей, употреблении в пищу необработанного мяса (свинины) и поездках в зоны риска. В странах с низким уровнем доходов заражение происходит в основном через зараженную воду, в то время как в развитых странах чаще употребляют в пищу сырую свинину или контактируют со свиньями-носителями вируса. Распространение вируса при переливании крови было подтверждено в Японии, Франции и Англии. Скрининг на HEV среди доноров крови в настоящее время считается единственным эффективным средством профилактики таких случаев.

Риск заболеть у жителей Эстонии возрастает в летний период, когда на прилавки поступает больше свежих ягод, люди начинают жарить на гриле, а также больше путешествовать.

«Для получения более полной и точной картины целесообразно было бы провести исследование с аналогичной структурой и в летние месяцы, избегая проб ранее обследованных доноров, у которых был положительный результат на гепатит Е. Наличие антител класса IgM к HEV, что указывает на активную или острую фазу заболевания, может свидетельствовать о бессимптомном течении заболевания у доноров и опасности его передачи при переливании крови. Отсутствие вирусной РНК в анализируемых образцах не дает однозначного ответа на вопрос, насколько необходим рутинный анализ донорской крови на наличие этого вируса», – пояснила Кузнецова.