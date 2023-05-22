Вирус гепатита Е (HEV) в настоящее время считается наиболее частой причиной острого гепатита в мире. Итоги недавнего отчета, опубликованного Институтом развития здоровья (TAI), показывают, что признаки гепатита были обнаружены в крови здешних доноров, но для получения более точной картины следует дополнительно провести аналогичное исследование и в летние месяцы.
Жителей Эстонии подстерегает передающийся через ягоды и мясо вирус
В отчете «Оценка распространенности клинических маркеров гепатита Е среди доноров» (E-hepatiidi kliiniliste markerite leviku hindamine doonorite seas) исследовано наличие HEV-антител и рибонуклеиновой кислоты (РНК) в сыворотках крови доноров. 1002 сыворотки были собраны с 4 февраля по 21 марта 2022 года в центре крови Северо-Эстонской региональной больницы и отправлены на лабораторное исследование в отделение вирусологии и иммунологии TAI (в настоящее время Отдел исследования инфекционных заболеваний TAI).
В результате исследования антитела к вирусу гепатита Е были обнаружены в сыворотке крови 48 (4,8 процента) доноров. Из них 40 (4 процента) были положительными на иммуноглобулины класса G (IgG) против HEV, что указывало на предшествующую или перенесенную инфекцию, 15 (1,5 процента) были положительными на иммуноглобулины класса М (IgM), что является показателем острой фазой инфекции, антитела обоих классов были выявлены у 7 доноров.
РНК вируса гепатита Е, то есть активная виремия, не обнаружена ни в одной сыворотке. Факторами риска заражения были пол, возраст, поездки в течение последних шести месяцев, контакты со свиньями и/или дикими кабанами в течение последних шести месяцев, потребление термически необработанной/сырой свинины или мяса дикого кабана, некипяченой/нефильтрованной водопроводной воды или воды из природных источников, непастеризованных молочных продуктов и немытых ягод и/или овощей.
«Хотя статистически значимой корреляции между наблюдаемыми факторами риска и наличием антител к гепатиту Е не выявлено, результаты исследования все же показывают увеличение распространенности HEV-антител IgG среди пожилых людей», – прокомментировала научный сотрудник TAI Татьяна Кузнецова.
Гепатитом Е часто заражаются при употреблении зараженной воды или ягод, фруктов и овощей, употреблении в пищу необработанного мяса (свинины) и поездках в зоны риска. В странах с низким уровнем доходов заражение происходит в основном через зараженную воду, в то время как в развитых странах чаще употребляют в пищу сырую свинину или контактируют со свиньями-носителями вируса. Распространение вируса при переливании крови было подтверждено в Японии, Франции и Англии. Скрининг на HEV среди доноров крови в настоящее время считается единственным эффективным средством профилактики таких случаев.
Риск заболеть у жителей Эстонии возрастает в летний период, когда на прилавки поступает больше свежих ягод, люди начинают жарить на гриле, а также больше путешествовать.
«Для получения более полной и точной картины целесообразно было бы провести исследование с аналогичной структурой и в летние месяцы, избегая проб ранее обследованных доноров, у которых был положительный результат на гепатит Е. Наличие антител класса IgM к HEV, что указывает на активную или острую фазу заболевания, может свидетельствовать о бессимптомном течении заболевания у доноров и опасности его передачи при переливании крови. Отсутствие вирусной РНК в анализируемых образцах не дает однозначного ответа на вопрос, насколько необходим рутинный анализ донорской крови на наличие этого вируса», – пояснила Кузнецова.
TAI проводит как первичные, так и последующие исследования. Только те доноры, которые не участвовали в первом исследовании, будут приглашены во второе исследование. При изучении факторов риска можно узнать группы риска, оценить риск заражения гепатитом Е и понять, чего следует больше всего бояться, на что следует обращать больше внимания, например, нужно ли больше кипятить воду или мыть ягоды.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно во всем мире регистрируется около 20 миллионов случаев инфицирования HEV, что вызывает около 3,3 миллиона случаев симптоматического гепатита Е. Заболевание обычно самокупирующееся, однако у людей с ослабленным иммунитетом может развиться стойкое хроническое заболевание и они подвержены риску более серьезных осложнений со стороны печени. Заражение гепатитом Е во время беременности увеличивает риск преждевременных родов, мертворождения и смерти как матери, так и плода.
Учитывая вышеизложенное, важно обратить внимание на то, в какую страну человек собирается отправиться. В странах Восточной и Южной Азии гепатит Е очень распространен, и в этих странах нужно следить за тем, что вы едите, где покупаете продукты и какую воду пьете.