Потеря аппетита и постоянный кашель могут указывать на серьезное заболевание сердца

При сердечной недостаточности снижается работоспособность сердца. В такой ситуации сердце не может перекачать в кровоток то количество крови, которое необходимо для нормального функционирования органов и тканей человека. Если сердце перекачивает недостаточно крови, возникает недостаточность кровообращения, симптомами которой являются снижение выносливости при физических нагрузках, учащенное или нерегулярное сердцебиение, одышка, отеки ног, постоянный кашель.