Потеря аппетита и постоянный кашель могут указывать на серьезное заболевание сердца

Симптомы сердечной недостаточности включают сильную одышку; недостаток кислорода, проявляющийся в виде посинения кожи; холодный пот и кашель. Хроническая сердечная недостаточность прогрессирует медленно, и симптомы могут поначалу оставаться незамеченными.
При сердечной недостаточности снижается работоспособность сердца. В такой ситуации сердце не может перекачать в кровоток то количество крови, которое необходимо для нормального функционирования органов и тканей человека. Если сердце перекачивает недостаточно крови, возникает недостаточность кровообращения, симптомами которой являются снижение выносливости при физических нагрузках, учащенное или нерегулярное сердцебиение, одышка, отеки ног, постоянный кашель.
Вначале организм пытается компенсировать нарушение кровообращения большим объемом крови, утолщением или гипертрофией сердечной мышцы, учащением пульса. Однако через определенный промежуток времени эти механизмы истощаются, и постепенно снижается работоспособность сердца, проявляясь клиническими симптомами сердечной недостаточности, говорится в блоге Confido.
Симптомы сердечной недостаточности:
эмоциональные расстройства и капризность;
утомляемость, бессонница и нарушения памяти;
потеря аппетита и тошнота;
быстрое увеличение веса (задержка жидкости в организме); постоянный кашель или покашливание;
быстрое или нерегулярное сердцебиение;
снижение выносливости при физических нагрузках;
опухшие и видимые вены шеи и отек ног;
боль в правом подреберье;
увеличение окружности талии;
одышка, возникающая или усиливающаяся при физических нагрузках и в положении лежа.