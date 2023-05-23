Институт развития здоровья: в 60 процентов случаев рак был выявлен во время скрининга

Почти 56 000 женщин были приглашены на скрининг рака шейки матки в 2020 году, из них почти 25 000 (45% приглашенных женщин) прошли ПАП-тест в течение года. По сравнению с годом ранее, охват скринингом рака шейки матки снизился на один процентный пункт. Рак был обнаружен у 17 женщин, а предраковые изменения - у 107. По данным онкологического регистра, в 2020 году было диагностировано 66 новых случаев рака шейки матки (в возрастной группе 30-65 лет), из которых 26% были выявлены в ходе скрининга.

Почти 82 000 мужчин и женщин были приглашены на скрининг колоректального рака в 2020 году, из них 50,5% прошли скрининг. Участие снизилось на три процентных пункта по сравнению с предыдущим годом, при этом число случаев рака, выявленных в ходе скрининга, было выше, чем годом ранее. Число выявленных случаев рака составило 127, что на 16 больше, чем в предыдущем году. По данным онкологического регистра, в 2020 году в возрастной группе 60-69 лет было диагностировано 262 случая колоректального рака, при этом почти 50% случаев было выявлено во время скрининга.

«Несмотря на низкий охват в первый год ковидной пандемии, скрининг рака помог предотвратить и/или выявить новые случаи рака как можно раньше у людей без симптомов. Выявление рака на ранней стадии обеспечивает лучшие результаты лечения, а также снижает количество смертей», - сказала Биргит Сааре, руководитель отдела скрининга рака в TAI.