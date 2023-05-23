Институт развития здоровья: в 60 процентов случаев рак был выявлен во время скрининга

В 2020 году в ходе скрининга было выявлено 389 случаев рака груди, шейки матки и толстой кишки. Однако, по данным Эстонского онкологического регистра, всего за 2020 год было диагностировано 1 864 первичных случая рака груди, шейки матки и толстой кишки, из них 640 относились к возрастной группе, в которой проводится обследование по раннему выявлению.
В возрастной группе 50-69 лет было зарегистрировано 345 случаев рака молочной железы. 66 случаев рака шейки матки было выявлено в возрастной группе 30-64 года. И 262 случая колоректального рака - в возрастной группе 60-69 лет. Это означает, что почти 60 процентов случаев рака были диагностированы у людей без жалоб, во время скрининга. Несмотря на годы коронавируса, медицинские работники смогли провести чрезвычайно эффективную работу, говорится в докладе о результатах скрининга, опубликованном сегодня Институтом развития здоровья (TAI).
Показатель участия в скрининге снизился по сравнению с предыдущим годом, поскольку в 2020 году плановое лечение и скрининг были прерваны почти на два месяца из-за пандемии Covid-19 и ограничений на передвижение.
Почти 73 000 женщин были приглашены на скрининг рака молочной железы в 2020 году, из них почти 39 000 женщин (коэффициент участия 53,4%) прошли скрининг, где в течение года было проведено первое маммографическое обследование. По сравнению с предыдущим годом (2019), показатель участия снизился на 2,5 процентных пункта.
Годом ранее в ходе скрининга молочной железы было выявлено 249 случаев рака молочной железы; в 2020 году - 245 случаев. По данным онкологического регистра, в 2020 году в возрастной группе 50-69 лет было диагностировано в общей сложности 345 случаев рака молочной железы. Таким образом, почти 71% случаев рака в скрининговой возрастной группе также были диагностированы у здоровых людей без симптомов во время скрининга. Несмотря на карантинные ограничения, медицинские учреждения смогли организовать работу таким образом, чтобы в обследовании могло принять участие большое количество женщин.
Почти 56 000 женщин были приглашены на скрининг рака шейки матки в 2020 году, из них почти 25 000 (45% приглашенных женщин) прошли ПАП-тест в течение года. По сравнению с годом ранее, охват скринингом рака шейки матки снизился на один процентный пункт. Рак был обнаружен у 17 женщин, а предраковые изменения - у 107. По данным онкологического регистра, в 2020 году было диагностировано 66 новых случаев рака шейки матки (в возрастной группе 30-65 лет), из которых 26% были выявлены в ходе скрининга.
Почти 82 000 мужчин и женщин были приглашены на скрининг колоректального рака в 2020 году, из них 50,5% прошли скрининг. Участие снизилось на три процентных пункта по сравнению с предыдущим годом, при этом число случаев рака, выявленных в ходе скрининга, было выше, чем годом ранее. Число выявленных случаев рака составило 127, что на 16 больше, чем в предыдущем году. По данным онкологического регистра, в 2020 году в возрастной группе 60-69 лет было диагностировано 262 случая колоректального рака, при этом почти 50% случаев было выявлено во время скрининга.
«Несмотря на низкий охват в первый год ковидной пандемии, скрининг рака помог предотвратить и/или выявить новые случаи рака как можно раньше у людей без симптомов. Выявление рака на ранней стадии обеспечивает лучшие результаты лечения, а также снижает количество смертей», - сказала Биргит Сааре, руководитель отдела скрининга рака в TAI.
В Эстонии в 2023 году на скрининг рака молочной железы будут приглашены женщины в возрасте 50-68 лет, если в течение последних пяти лет у них не был диагностирован рак молочной железы. В 2023 году пройти скрининг на рак груди смогут женщины, родившиеся в 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971 и 1973 годах - всего 90 401 женщина.
В этом году на скрининг рака шейки матки приглашено 73 827 женщин 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988 и 1993 годов рождения. Женщины в возрасте 30-65 лет приглашаются каждые пять лет. Женщины, у которых в течение последних пяти лет был диагностирован рак вульвы, влагалища, матки или шейки матки, не приглашаются.
Мужчины и женщины в возрасте 60-68 лет приглашаются на скрининг колоректального рака каждые два года, если в течение жизни у них не был диагностирован колоректальный рак и/или не проводилась скрининговая колоноскопия. В этом году 82 262 мужчин и женщин, родившихся в 1955, 1957, 1959, 1961 и 1963 годах, были приглашены на скрининг колоректального рака.
Участие в скрининге и любое последующее необходимое лечение будет оплачено Кассой здоровья, независимо от наличия или отсутствия медицинской страховки. Если, согласно регистру населения, проживающий в Эстонии человек имеет медицинскую страховку в другой стране и не имеет эстонской медицинской страховки, он может принять участие в скрининге, но должен оплатить его самостоятельно.
Информация о скрининге рака получена из Информационной системы здравоохранения и медицинских счетов Кассы здоровья, а подтвержденные диагнозы рака - из Эстонского онкологического регистра.
Наиболее важные сводки анализов регистра скрининга рака регулярно публикуются в базе данных статистики здравоохранения на веб-сайте Института развития здоровья. Дополнительную информацию о скрининговых тестах можно найти на сайте Кассы здоровья.