New Scientist ⟩ Нерегулярный сон может привести к очень серьезным заболеваниям

Мэтью Пейс из университета Монаша в Мельбурне, Австралия, и его коллеги изучили характер сна 88 975 человек в возрасте от 40 до 69 лет, используя данные Британского биобанка.

На основе этой информации они создали индекс регулярности сна (SRI). Пейс говорит, что у человека, который ложится спать и просыпается в одно и то же время каждый день, SRI равен 100. Если он делает это в разное время, оценка равна 0.

После расчета SRI каждого участника в течение одной недели исследователи следили за ними в течение семи лет. По сравнению с участниками со средним SRI 61, те, кто набрал 41 балл или ниже, имели на 53% больше шансов умереть от любой причины в течение семилетнего периода наблюдения. Они также на 88% чаще умирали от сердечных заболеваний и на 36% чаще умирали от рака.

Пейс говорит, что результаты могут быть связаны с нарушением 24-часовых циркадных циклов организма. По его словам, такое отклонение связано с раком, который вызывает ненормальное размножение клеток.

Колин Эспи из Оксфордского университета говорит, что результат не удивителен. Он отметил, что сон следует считать критическим фактором, таким как вода, пища или кислород.