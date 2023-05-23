В 2050 году с этой проблемой столкнутся 800 миллионов человек

Анализ данных за более чем 30 лет показал, что число случаев боли в пояснице растет. Прогнозы показывают, что к 2050 году этим заболеванием будут страдать 843 миллиона человек, в основном из-за роста и старения населения, сообщает Medical Xpress.
Отсутствие последовательного подхода к лечению боли в спине и ограниченные возможности лечения заставляют исследователей опасаться, что это приведет к кризису здравоохранения, поскольку боль в спине является основной причиной инвалидности во всем мире.
В Австралии к 2050 году количество случаев заболевания увеличится почти на 50 процентов. Наибольший рост числа случаев боли в спине произойдет в Азии и Африке.
Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Rheumatology.
«Наш анализ дает картину увеличения случаев боли в пояснице во всем мире, что оказывает огромное давление на систему здравоохранения. Нам необходимо создать государственный и последовательный подход к лечению боли в пояснице, основанный на научных исследованиях», - говорит ведущий автор исследования, профессор Мануэла Феррейра из Сиднейского университета.