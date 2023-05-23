В 2050 году с этой проблемой столкнутся 800 миллионов человек

Отсутствие последовательного подхода к лечению боли в спине и ограниченные возможности лечения заставляют исследователей опасаться, что это приведет к кризису здравоохранения, поскольку боль в спине является основной причиной инвалидности во всем мире.

В Австралии к 2050 году количество случаев заболевания увеличится почти на 50 процентов. Наибольший рост числа случаев боли в спине произойдет в Азии и Африке.

Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Rheumatology.