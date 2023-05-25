Высокое кровяное давление может быть вызвано неожиданной причиной

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Американской кардиологической ассоциации, некоторые бактерии полости рта связаны с высоким кровяным давлением у женщин в постменопаузе.
Высокое артериальное давление обычно определяется двумя измерениями: систолическим артериальным давлением (верхнее число, которое измеряет давление, когда сердце бьется) 130 мм рт.ст. или выше и диастолическим артериальным давлением (нижнее число, которое показывает давление между ударами сердца). 80 мм рт.ст. или выше.
В то время как предыдущие исследования показали, что у людей с ранее существовавшим пародонтитом артериальное давление выше, чем у тех, у кого его нет, ученые говорят, что исследование является первым, в котором изучается связь между оральными бактериями и развитием гипертонии.
«Поскольку заболевания пародонта и гипертония особенно распространены среди пожилых людей, определение взаимосвязи между бактериями полости рта и риском гипертонии может иметь потенциал для улучшения профилактики гипертонии за счет увеличения целенаправленного ухода за полостью рта», – сказал профессор Майкл Дж. Ламонте, один из ведущих авторов исследования.
Ученые изучили данные 1215 женщин в постменопаузе (средний возраст на момент регистрации 63 года, 1997-2001 гг.) в исследовании остеопороза и заболеваний пародонта в Буффало, штат Нью-Йорк. У привлеченных к исследованию фиксировали кровяное давление и собирали зубной налет ниже линии десен. «Именно здесь одни бактерии поддерживают здоровье десен и тканей зубов, а другие вызывают заболевания десен и периодонта», — сказал Ламонте. Они также зафиксировали принимаемые лекарства, историю болезни и образ жизни, чтобы оценить, существует ли связь между бактериями полости рта и гипертонией у пожилых женщин.
На момент привлечения к исследованию около 35 процентов участников имели нормальное артериальное давление: показатели ниже 120/80 мм рт.ст., без приема лекарств от артериального давления. Почти у 24 процентов участников было умеренно повышенное кровяное давление: показатели выше 120/80 мм рт. ст. без лекарств. Около 40 процентов участников лечили гипертонию: диагностировано высокое кровяное давление, которое лечили лекарствами от гипертонии.
Исследователи выявили в образцах 245 уникальных штаммов бактерий. Почти у трети женщин, у которых не было гипертонии или которые не получали лечения от гипертонии в начале исследования, диагностировали высокое кровяное давление в течение периода наблюдения, который в среднем составлял 10 лет.
В ходе анализа было установлено: 10 бактерий были связаны с повышением риска высокого кровяного давления на 10-16 процентов; пять других типов бактерий были связаны со снижением риска гипертонии на 9-18 процентов.
Полученные данные особенно важны для женщин в постменопаузе, поскольку, по словам Ламонте, распространенность высокого кровяного давления выше среди пожилых женщин, чем среди мужчин того же возраста.