Высокое кровяное давление может быть вызвано неожиданной причиной

Высокое артериальное давление обычно определяется двумя измерениями: систолическим артериальным давлением (верхнее число, которое измеряет давление, когда сердце бьется) 130 мм рт.ст. или выше и диастолическим артериальным давлением (нижнее число, которое показывает давление между ударами сердца). 80 мм рт.ст. или выше.

В то время как предыдущие исследования показали, что у людей с ранее существовавшим пародонтитом артериальное давление выше, чем у тех, у кого его нет, ученые говорят, что исследование является первым, в котором изучается связь между оральными бактериями и развитием гипертонии.

«Поскольку заболевания пародонта и гипертония особенно распространены среди пожилых людей, определение взаимосвязи между бактериями полости рта и риском гипертонии может иметь потенциал для улучшения профилактики гипертонии за счет увеличения целенаправленного ухода за полостью рта», – сказал профессор Майкл Дж. Ламонте, один из ведущих авторов исследования.