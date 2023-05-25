Проблемы с поставками: в Эстонии возник дефицит детских антибиотиков

Руководитель отдела надзора Департамента лекарственных средств Лийз Прий отметила, что если есть проблемы с поставкой одного лекарства, это может осложнить ситуацию с другими альтернативными препаратами. Нынешние трудности не касаются антибиотиков в таблетках, но давать их маленьким детям затруднительно.

«Прежде всего, это затрагивает дошкольников, от рождения и до того возраста, как дети учатся безопасно глотать таблетки. Все очень индивидуально – некоторые умеют глотать таблетки уже в два-три года, у некоторых это не получается даже тогда, когда они идут в школу», – сказала Прий, добавив, что однако ни один ребенок не может остаться без лечения.