Дефицит витамина D может быть связан с развитием тяжелого заболевания

Исследование проливает свет на механизмы, лежащие в основе нарушений развития нервной системы, таких как шизофрения. Считается, что шизофрения является результатом сочетания генетических и экологических факторов. Данные свидетельствуют о том, что болезнь влияет на использование дофамина в головном мозге.

Низкий уровень витамина D у матери является известным фактором риска, влияющим на дифференцировку нейронов, продуцирующих дофамин. Исследовательская группа создала нейроны, подобные тем, которые производят дофамин, и обнаружила, что витамин D влияет как на дифференцировку клеток, так и на структуру нейронов. Они наблюдали повышенный рост отростков нервных клеток или нейритов и изменения в распределении белков, высвобождающих дофамин.

Используя новую технологию визуализации, они подтвердили, что выброс дофамина увеличивается в нейронах, подвергшихся воздействию кальцитриола, активной формы витамина D.

Полученные данные подтверждают идею о том, что уровни витамина D во время развития влияют на формирование и функцию дофаминовых нейронов, что может способствовать дофаминергической дисфункции, наблюдаемой при шизофрении.