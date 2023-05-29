В Эстонии растет число отравлений средствами против комаров

Обычно пострадавший наносит на себя слишком много продукта, содержащего ДЭТА (диэтилтолуамид), и жалуется на тошноту, рвоту, боль в животе и диарею и подозревает пищевое отравление у себя/ребенка. В более тяжелых случаях могут возникнуть потеря сознания, снижение кровяного давления и судороги, поскольку репеллент от комаров с этим активным ингредиентом оказывает нейротоксическое действие при чрезмерном употреблении.

Средства от комаров содержат преимущественно диэтилтолуамид (ДЭТА, толуамид), который хорошо впитывается как через кожу, так и через желудочно-кишечный тракт при случайном проглатывании, или, например, при принятии пищи руками, смазанными репеллентом.

Важно, чтобы родители следовали инструкциям по использованию средств от комаров, так как продукты для детей содержат меньше диэтилтолуамида, а средства для взрослых - больше.

Из-за опасности ДЭТА уже 11 августа 2010 года директивой Европейской комиссии 2010/51/ЕС его действие было признано опасным для употребления: «В ходе оценки риска была выявлена опасность для здоровья человека, и прежде всего для детей. Поэтому продукты, содержащие ДЭТА, не должны использоваться детьми в возрасте до 2 лет и их употребление должно быть ограничено для группы детей в возрасте от 2 до 12 лет…»