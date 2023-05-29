В Эстонии растет число отравлений средствами против комаров

Звонки, связанные с репеллентами от комаров, поступают на инфолинию по вопросам отравления 16662 соответственно изменениям сезонной активности комаров.
Обычно пострадавший наносит на себя слишком много продукта, содержащего ДЭТА (диэтилтолуамид), и жалуется на тошноту, рвоту, боль в животе и диарею и подозревает пищевое отравление у себя/ребенка. В более тяжелых случаях могут возникнуть потеря сознания, снижение кровяного давления и судороги, поскольку репеллент от комаров с этим активным ингредиентом оказывает нейротоксическое действие при чрезмерном употреблении.
Средства от комаров содержат преимущественно диэтилтолуамид (ДЭТА, толуамид), который хорошо впитывается как через кожу, так и через желудочно-кишечный тракт при случайном проглатывании, или, например, при принятии пищи руками, смазанными репеллентом.
Важно, чтобы родители следовали инструкциям по использованию средств от комаров, так как продукты для детей содержат меньше диэтилтолуамида, а средства для взрослых - больше.
Из-за опасности ДЭТА уже 11 августа 2010 года директивой Европейской комиссии 2010/51/ЕС его действие было признано опасным для употребления: «В ходе оценки риска была выявлена опасность для здоровья человека, и прежде всего для детей. Поэтому продукты, содержащие ДЭТА, не должны использоваться детьми в возрасте до 2 лет и их употребление должно быть ограничено для группы детей в возрасте от 2 до 12 лет…»
Ни в коем случае нельзя наносить на себя слишком много репеллента от комаров, так как это может вызвать отравление, проявления которого варьируют от легкой тошноты до потери сознания. В случае детей разумно избегать использования спреев-репеллентов, так как это может привести к вдыханию яда.
Уже только потому, что продукт также содержит спирт (действующий в качестве вещества, способствующего всасыванию ДЭТА), репелленты от комаров должны храниться достаточно высоко, чтобы предотвратить попадание их в руки детей.
Кроме того, пользователи репеллентов от комаров должны обращать внимание на тот факт, что нет смысла распылять это средство внутри палатки для удаления из нее комаров. Таким образом можно создать для себя настоящую «газовую камеру» и наверняка получить отравление.
Но репелленты от муравьев и комаров являются преимущественно пиретринами (некоторые яды от муравьев также содержат и органофосфаты), которые также хорошо всасываются и из желудочно-кишечного тракта, и из кожи, и из слизистых оболочек.
Дети могут съесть яд от муравьев, пока они ползают или стоят на четвереньках на свежескошенной траве, на которую был недавно рассыпан порошок от муравьев. Отравление обычно вызывает сильные головные боли и тошноту, ребенок становится плаксивым и отказывается от еды. Однако при отравлении фосфорорганическими соединениями обычно требуется госпитализация, и, в случае особенно тяжелых случаев, использование противоядия.
Источник: Mürgistusteabekeskus