Реформа фармацевтического рынка ЕС может ускорить поступление новых лекарств в Эстонию

Правда, специалисты заявляют, что, хотя реформа действительно может подтолкнуть фармацевтические компании к более быстрому, чем раньше, выводу новых лекарств на рынки небольших стран, она не решит основную причину доступности лекарств.

В такой маленькой стране, как Эстония, просто не хватает денег, чтобы компенсировать все новые лекарства. Из 168 новых инновационных лекарств, получивших регистрационное удостоверение в Европейском союзе в 2018–2021 годах, сегодня менее 20% доступно жителям Эстонии на льготных условиях.