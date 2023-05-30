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Реформа фармацевтического рынка ЕС может ускорить поступление новых лекарств в Эстонию

rus.postimees.ee
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Лекарства. Фотография иллюстративная.
Лекарства. Фотография иллюстративная. Фото: Toomas Huik

Реформа фармацевтического рынка, проводимая Еврокомиссией, обещает сделать лекарства более доступными для жителей Эстонии, пишет Rus.ERR.

Правда, специалисты заявляют, что, хотя реформа действительно может подтолкнуть фармацевтические компании к более быстрому, чем раньше, выводу новых лекарств на рынки небольших стран, она не решит основную причину доступности лекарств.

В такой маленькой стране, как Эстония, просто не хватает денег, чтобы компенсировать все новые лекарства. Из 168 новых инновационных лекарств, получивших регистрационное удостоверение в Европейском союзе в 2018–2021 годах, сегодня менее 20% доступно жителям Эстонии на льготных условиях.

Правда, Европейская комиссия планирует смягчить и это неравенство между странами, предоставив льготные условия продаж производителям лекарств на небольших рынках.

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