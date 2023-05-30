Японские ученые выяснили, почему употребление соли опасно для мозга

Деменция определяется как нарушение когнитивных функций, в том числе значительное ухудшение памяти, мышления, рассуждений. Это заболевание очень распространено в Японии. Удовлетворенность лечением деменции – одна из самых низких. По мере старения населения мира крайне важно разработать терапевтические подходы для профилактики и лечения деменции.
Когнитивные нарушения связывали с чрезмерным потреблением поваренной соли, обычной пищевой приправы. Потребление большого количества соли также может вызвать высокое кровяное давление. Во избежание неблагоприятных последствий для здоровья Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять менее пяти граммов соли в день, сообщает Medical Xpress.
Роль ангиотензина II (Ang II), гормона, играющего ключевую роль в регуляции артериального давления и водного баланса, и его рецептора АТ1, а также физиологически важной липидной молекулы простагландина Е2 (ПГЕ2 и его рецептора ЕР1), хорошо известна при гипертонии и нейротоксичности. Тем не менее, участие этих систем в опосредованной потреблением соли гипертензии и когнитивных нарушениях было сложно установить.
В исследовании, опубликованном в Британском журнале фармакологии, всесторонне оценивались аспекты высокого кровяного давления и эмоциональных/когнитивных расстройств, опосредованных чрезмерным потреблением соли. Исследование было проведено группой японских исследователей и показало, как высокое кровяное давление из-за взаимосвязи между Ang II-AT1 и PGE2-EP1 вызывает эмоциональные и когнитивные расстройства.
Автор Хисаёси Кубота из Университета охраны здоровья и гигиены Фудзита комментирует: «Чрезмерное потребление соли считается фактором риска гипертонии, когнитивной дисфункции и деменции. Однако исследования, посвященные взаимодействию периферической и центральной нервной систем, недостаточно изучили взаимосвязь между ними».
Согласно опубликованным данным, добавление избытка фосфатов к тау-белку в первую очередь ответственно за эмоциональные и когнитивные нарушения. Результаты особенно примечательны, поскольку тау является основным белком, связанным с болезнью Альцгеймера.
Сначала команда давала лабораторным мышам 12 недель солевого раствора (2% NaCl в питьевой воде) и следила за их кровяным давлением. «Влияние потребления соли на эмоциональную/когнитивную функцию и фосфорилирование тау также изучалось в двух ключевых областях мозга мышей – лобной коре и гиппокампе», – объясняет профессор Моури. Затем они также исследовали участие систем Ang II-AT1 и PGE2-EP1 в индуцированной солью гипертонии, нейрональных и поведенческих расстройствах.
Результаты были достойными внимания и обнадеживающими: в мозгу подопытных мышей произошло несколько биохимических изменений. На молекулярном уровне, в дополнение к фосфатам, добавленным к тау, исследователи наблюдали снижение фосфатных групп, связанных с ключевым ферментом CaMKII, белком, участвующим в передаче сигналов мозга.
Более того, также были очевидны изменения на уровне PSD95, белка, играющего важную роль в организации и функционировании связей между клетками головного мозга. Интересно, что биохимические изменения обратились после введения антигипертензивных препаратов. Аналогичный эффект наблюдался после блокировки гена EP1.
В целом, эти данные свидетельствуют о том, что системы ангиотензин II-AT1 и простагландин E2-EP1 могут быть новыми терапевтическими мишенями для деменции, вызванной гипертонией.
«Это исследование имеет особое социальное и экономическое значение, поскольку ежегодные расходы на лечение деменции в Японии растут. Поэтому разработка лекарств для профилактики и лечения деменции имеет решающее значение для быстро стареющего населения Японии», – говорит Моури.