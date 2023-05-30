Японские ученые выяснили, почему употребление соли опасно для мозга

Сначала команда давала лабораторным мышам 12 недель солевого раствора (2% NaCl в питьевой воде) и следила за их кровяным давлением. «Влияние потребления соли на эмоциональную/когнитивную функцию и фосфорилирование тау также изучалось в двух ключевых областях мозга мышей – лобной коре и гиппокампе», – объясняет профессор Моури. Затем они также исследовали участие систем Ang II-AT1 и PGE2-EP1 в индуцированной солью гипертонии, нейрональных и поведенческих расстройствах.

Результаты были достойными внимания и обнадеживающими: в мозгу подопытных мышей произошло несколько биохимических изменений. На молекулярном уровне, в дополнение к фосфатам, добавленным к тау, исследователи наблюдали снижение фосфатных групп, связанных с ключевым ферментом CaMKII, белком, участвующим в передаче сигналов мозга.

Более того, также были очевидны изменения на уровне PSD95, белка, играющего важную роль в организации и функционировании связей между клетками головного мозга. Интересно, что биохимические изменения обратились после введения антигипертензивных препаратов. Аналогичный эффект наблюдался после блокировки гена EP1.

В целом, эти данные свидетельствуют о том, что системы ангиотензин II-AT1 и простагландин E2-EP1 могут быть новыми терапевтическими мишенями для деменции, вызванной гипертонией.