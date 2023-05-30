Будьте внимательны! Симптомы клещевого боррелиоза

Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) - это передающаяся клещами инфекция, поражающее кожу, нервную систему, суставы и сердце. В Эстонии возбудителями клещевого боррелиоза являются два вида клещей: собачий клещ (Ixodes ricinus) и таежный клещ (Ixodes persulcatus). Клещи становятся активными ранней весной, когда почва прогревается как минимум до +5 градусов по Цельсию. Сезон клещей обычно длится до октября.
Клещевой боррелиоз вызывается спирохетой Borrelia burgdotferi, которая передается человеку клещами.
Грызуны, крупный рогатый скот, козы, лошади, лоси, олени и другие животные, кровью которых питаются клещи, являются источниками и носителями заболевания.
Как распространяется боррелиоз?
Переносчиками возбудителей боррелиоза человеку являются клещи, которые также передают бактерии боррелиоза через кровь. Болезнь не передается от человека к человеку, поэтому больной не заразен для других.
В Эстонии клещи предпочитают тенистые и достаточно влажные места с богатым подлеском, в первую очередь места с высокой травой. Чаще всего клещи встречаются в смешанных и хвойных лесах и кустарниках. Также немаловажно наличие животных-прокормителей, поэтому численность клещей выше в тех местах, где проходят пути передвижения, лежбища или норы животных - по краям полей, на пастбищах, местах выгула, возле мест водопоев. Зачастую мы замечаем клеща только тогда, когда он уже забрался на верхнюю часть тела, что, конечно же, не означает, что клещи падают на людей с деревьев.
Симптомы
Если вирус клещевого энцефалита попадает в организм человека быстро после укуса, то для заражения боррелиозом обычно требуется два дня, пока возбудители не перейдут от всосавшегося в кожу клеща к человеку.
Клещевой боррелиоз характеризуется:
- повышенной температурой,
- головной болью,
- общей слабостью,
- головокружением,
- болями в суставах и мышцах,
- потерей веса.
Основным признаком заболевания является кожная сыпь erythema migrans, которая представляет собой красное пятно диаметром не менее пяти сантиметров. Эритема развивается на месте укуса клеща у 60-80% инфицированных людей в течение 1-4 недель после укуса клеща. Со временем сыпь исчезает.
Невылеченный боррелиоз может вызвать хронические осложнения: поражение нервной системы, сердца или суставов.
Боррелиоз лечится антибиотиками. После заражения инфекцией иммунитет не вырабатывается, и человек может заразиться снова.
Болезнь диагностируется по клиническим симптомам, анамнезу (предыдущий укус клеща) и обнаружению специфических противовирусных антител в крови или спинномозговой жидкости. Существует также возможность проведения экспресс-тестирования.
Как предотвратить заражение боррелиозом?
Поскольку вакцины против боррелиоза не существует, единственный способ предотвратить заболевание - избегать укусов клещей.
Чтобы предотвратить укусы клещей:
- используйте репелленты от клещей перед выходом на природу;
- носите длинную светлую одежду;
- заправьте штанины брюк в носки и наденьте шапку;
- передвигайтесь по дорожкам, подальше от высокой травы;
- после прогулки примите душ, расчешите волосы и проверьте за ушами, пупок, подколенные впадины и подмышки.
Если вас укусил клещ:
- постарайтесь как можно скорее удалить клеща с кожи - если клещ инфицирован, важны первые несколько часов после укуса;
- если вы не можете вытащить клеща самостоятельно, обратитесь за медицинской помощью;
- не хватайте клеща очень сильно, его нужно захватить как можно ближе к коже, вокруг «головной» части, в то же время, избегая излишнего давления на само тельце;
- для удаления клеща подходят пинцет с тонкими, заострёнными концами или щипцы. В аптеках можно приобрести специальные приспособления для удаления клещей;
- промойте место укуса водой с мылом или дезинфицирующим средством;
- если в течение нескольких дней или до месяца после укуса у вас повысилась температура или появились простудные симптомы, а также если место укуса покраснело, обратитесь к врачу;
- обязательно сообщите врачу, если вы обнаружили клеща на своей коже или если вы находитесь в зоне, подверженной клещам!