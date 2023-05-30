Будьте внимательны! Симптомы клещевого боррелиоза

Клещевой боррелиоз вызывается спирохетой Borrelia burgdotferi, которая передается человеку клещами.

Грызуны, крупный рогатый скот, козы, лошади, лоси, олени и другие животные, кровью которых питаются клещи, являются источниками и носителями заболевания.

Как распространяется боррелиоз?

Переносчиками возбудителей боррелиоза человеку являются клещи, которые также передают бактерии боррелиоза через кровь. Болезнь не передается от человека к человеку, поэтому больной не заразен для других.

В Эстонии клещи предпочитают тенистые и достаточно влажные места с богатым подлеском, в первую очередь места с высокой травой. Чаще всего клещи встречаются в смешанных и хвойных лесах и кустарниках. Также немаловажно наличие животных-прокормителей, поэтому численность клещей выше в тех местах, где проходят пути передвижения, лежбища или норы животных - по краям полей, на пастбищах, местах выгула, возле мест водопоев. Зачастую мы замечаем клеща только тогда, когда он уже забрался на верхнюю часть тела, что, конечно же, не означает, что клещи падают на людей с деревьев.

Симптомы

Если вирус клещевого энцефалита попадает в организм человека быстро после укуса, то для заражения боррелиозом обычно требуется два дня, пока возбудители не перейдут от всосавшегося в кожу клеща к человеку.

Клещевой боррелиоз характеризуется:

повышенной температурой,

головной болью,

общей слабостью,

головокружением,

болями в суставах и мышцах,

потерей веса.