Исследование: в случае вызванного Covid-19 заболевания большую роль играл вес пациентов

По словам Стэнели Плоомпуу, цель исследования - описать возникновение ковидной пневмонии и факторы, способствующие развитию пневмонии у SARS-CoV-2 положительных лиц в Эстонии в течение одного года, начиная с февраля 2020 года. Кроме того, целью также являлась оценка диагностики и лечения лиц с ковидной пневмонией во время первой волны пандемии.

«Мы обнаружили, что вызванная Covid-19 пневмония была серьезным заболеванием: 89 процентов пациентов нуждались в стационарном лечении. Лечение было в основном симптоматическим, широко применялись жаропонижающие и антибактериальная терапия. Последним, вероятно, злоупотребляли, поскольку вторичная бактериальная инфекция часто не подтверждалась. Это, в свою очередь, можно объяснить тем, что во время первой волны не было разработано единого подхода к лечению, и болезнь протекала с сильными осложнениями», - отметила Плоомпуу.

Исследование показало, что факторами, влияющими на развитие ковидной пневмонии, являются вес, возраст, мужской пол, иная этническая принадлежность и наличие более четырех сопутствующих заболеваний.