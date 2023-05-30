Исследование: в случае вызванного Covid-19 заболевания большую роль играл вес пациентов

Исходя из данных, опубликованных в удостоенном награды исследовании авторства Иви Сонн и Стэнели Плоомпуу, в Эстонии вследствие вызванной Covid-19 пневмонии в стационарном лечении нуждались 89 процентов пациентов.
По словам Стэнели Плоомпуу, цель исследования - описать возникновение ковидной пневмонии и факторы, способствующие развитию пневмонии у SARS-CoV-2 положительных лиц в Эстонии в течение одного года, начиная с февраля 2020 года. Кроме того, целью также являлась оценка диагностики и лечения лиц с ковидной пневмонией во время первой волны пандемии.
«Мы обнаружили, что вызванная Covid-19 пневмония была серьезным заболеванием: 89 процентов пациентов нуждались в стационарном лечении. Лечение было в основном симптоматическим, широко применялись жаропонижающие и антибактериальная терапия. Последним, вероятно, злоупотребляли, поскольку вторичная бактериальная инфекция часто не подтверждалась. Это, в свою очередь, можно объяснить тем, что во время первой волны не было разработано единого подхода к лечению, и болезнь протекала с сильными осложнениями», - отметила Плоомпуу.
Исследование показало, что факторами, влияющими на развитие ковидной пневмонии, являются вес, возраст, мужской пол, иная этническая принадлежность и наличие более четырех сопутствующих заболеваний.
Каждый лишний килограмм увеличивает шанс развития заболевания на два процента, то есть у людей с весом более 46 килограмм вероятность заболеть в два раза выше. Каждый прожитый год увеличивает вероятность развития заболевания на восемь процентов. У мужчин шансы на развитие заболевания в два раза выше, чем у женщин. У людей с четырьмя и более сопутствующими заболеваниями - в четыре раза выше, а у людей других национальностей - в два раза выше, пишет Med24.