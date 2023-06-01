Что делать в случае проблем со здоровьем, если семейный врач недоступен?

Приближаются долгожданные каникулы и летние приключения, люди становятся более активными и проводят больше времени вне дома. С какими проблемами со здоровьем и куда можно обратиться, если семейного врача нет поблизости?
«В случае проблем со здоровьем мы рекомендуем сначала позвонить по консультационному телефону семейных врачей 1220, если вы хотите узнать, необходимо ли обращение в отделение экстренной медицины (EMO), к семейному врачу или ситуацию можно решить с помощью домашних средств», – объясняет руководитель по обслуживанию консультационной линии 1220 Кярт Кукк.
«Если консультант считает, что нужна очень срочная помощь, он сразу же сам направляет вызов на номер экстренной помощи». Консультационная линия также полезна, если проблема со здоровьем возникает в нерабочее время, в выходные или праздничные дни. Также, если вы находитесь вдали от дома или за границей и не можете связаться со своим семейным врачом. Кроме того, номер также предоставляет информацию об организации системы здравоохранения Эстонии, например, как сменить семейного врача при смене места жительства, к какому специалисту обратиться.
«На звонки по номеру 1220 отвечают 33 медика, большинство из которых ежедневно работают семейными врачами, семейными медсестрами, в скорой помощи или EMO. Все консультанты имеют медицинское образование и богатый опыт», – подтверждает Кукк. Вы можете обратиться как на эстонском, так и на русском языке. Консультации на английском языке проводятся ежедневно с 15:00 до 17:00.
В случае легких бытовых травм, таких как раны, вызванные падением, порезы, поверхностные ссадины и ожоги, телефон 1220 может помочь с рекомендациями о том, какие имеются первичные средства для очистки и перевязки, и как их использовать.
При любом типе боли консультант может порекомендовать подходящее лекарство, дать информацию о частоте и количестве его приема.
Также стоит обсудить с медиком консультационной линии, какие лекарства и средства первой помощи можно было бы включить в летнюю аптечку, которую вы берете с собой в отпуск или на природу.
В экстренных случаях врачи консультационной линии семейных врачей продлевают рецепты в выходные и праздничные дни с 08:00 до 22:00.
Также работающие по графику люди могут в праздничные и выходные дни с 08:00 до 22:00 позвонить на номер 1220 для персональной консультации, чтобы выразить желание открыть больничный лист в случае болезни. Принявший вызов врач может сделать запись в Digilugu о болезни и необходимости открытия больничного листа. Затем человек обязательно должен как можно скорее обратиться к своему семейному врачу, чтобы сообщить о необходимости открытия больничного листа. При этом необходимо учитывать, что окончательное решение об утверждении и открытии больничного листа принимает семейный врач человека.
В дополнение к короткому номеру 1220 также можно позвонить на настольный номер 634 6630. Если при звонке на короткий номер 1220 человек должен платить своему телефонному оператору до 30 центов за минуту, при звонке на длинный настольный номер, минуты разговора обычно входят в пакет звонящего, то есть за них не надо платить дополнительную плату. При звонке из-за границы необходимо набрать код государства +372.
Прежде, чем звонить:
- измерьте температуру у себя или у нуждающегося в помощи человека, чтобы консультанту было проще дать вам совет (особенно это важно в отношении маленьких детей);
- при необходимости измерьте давление (и частоту пульса), запишите показатели;
- вспомните, какие лекарства вы уже принимаете, держите их под рукой, чтобы при необходимости консультант мог задать вопрос о содержащихся в них активных веществах;
- держите под рукой ручку и бумагу, чтобы при необходимости иметь возможность записать инструкции консультанта;
- при возможности держите под рукой ИД-карту или паспорт. Вам необходимо назвать свой эстонский личный идентификационный номер, имя и номер телефона.