Что делать в случае проблем со здоровьем, если семейный врач недоступен?

При любом типе боли консультант может порекомендовать подходящее лекарство, дать информацию о частоте и количестве его приема.

Также стоит обсудить с медиком консультационной линии, какие лекарства и средства первой помощи можно было бы включить в летнюю аптечку, которую вы берете с собой в отпуск или на природу.

В экстренных случаях врачи консультационной линии семейных врачей продлевают рецепты в выходные и праздничные дни с 08:00 до 22:00.

Также работающие по графику люди могут в праздничные и выходные дни с 08:00 до 22:00 позвонить на номер 1220 для персональной консультации, чтобы выразить желание открыть больничный лист в случае болезни. Принявший вызов врач может сделать запись в Digilugu о болезни и необходимости открытия больничного листа. Затем человек обязательно должен как можно скорее обратиться к своему семейному врачу, чтобы сообщить о необходимости открытия больничного листа. При этом необходимо учитывать, что окончательное решение об утверждении и открытии больничного листа принимает семейный врач человека.

В дополнение к короткому номеру 1220 также можно позвонить на настольный номер 634 6630. Если при звонке на короткий номер 1220 человек должен платить своему телефонному оператору до 30 центов за минуту, при звонке на длинный настольный номер, минуты разговора обычно входят в пакет звонящего, то есть за них не надо платить дополнительную плату. При звонке из-за границы необходимо набрать код государства +372.