Может ли укус осы быть опасным для жизни

Лучший способ удалить жало - соскоблить его, а не выдавливать пинцетом. При сдавливании места укуса яд осы может попасть внутрь и ухудшить ваше состояние. После удаления жала ранку следует промыть антисептиком или, за неимением лучшего средства, чистой проточной водой.

Наиболее распространенной реакцией после укуса является покраснение, повышение температуры, отек и боль в месте укуса. Дома вы можете приложить к месту что-нибудь холодное, например, пакет со льдом из морозилки, чтобы снять отек и боль. В свою очередь, его следует обмотать полотенцем или другим предметом одежды, чтобы предотвратить обморожение. Холод следует прикладывать на 15-20 минут, а затем делать перерыв примерно на два часа. Для снятия боли можно принять парацетамол. Для уменьшения отека можно принять таблетки от аллергии, которые можно приобрести в аптеках без рецепта. Некоторые противоаллергические и обезболивающие средства всегда должны быть в запасе в домашней аптеке.

После укуса осы следует пить много воды. Это поможет быстрее вывести яд. Однако необходимо следить за количеством выпиваемой жидкости.

Когда следует вызывать скорую помощь?

После укуса осы следует вызвать скорую помощь, если возникли головокружение, обморок (чувство потери сознания), сонливость, затрудненное дыхание, одышка, сильный отек губ, отек лица или шеи, головная боль, тошнота (рвота), зуд по всему телу, боль в животе, судороги.