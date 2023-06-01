Снижение числа рождений в Эстонии связано с сокращением числа женщин детородного возраста, откладыванием рождения первого ребенка, а также недавней пандемией коронавируса, когда вирус оказал пагубное влияние на мужскую фертильность, пишет Rus.ERR.
Публично об этом не говорят: фактором снижения рождаемости назвали влияние коронавируса на мужскую фертильность
В 2022 году в Эстонии родился 11 571 ребенок, что стало самым низким показателем в этом столетии. Число рождений на 1000 женщин детородного возраста (15-49 лет) в прошлом году снизилось до 40,2, что ниже, чем в 2021 году. Два года назад этот показатель составил 46,6.
Кроме того, на снижение рождаемости также могла повлиять пандемия коронавируса. «Во время пандемии коронавируса на уменьшение числа беременностей могло повлиять также временное негативное влияние вируса на фертильность, особенно у мужчин. Этот фактор мало обсуждался публично», - сказала она.