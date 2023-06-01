Публично об этом не говорят: фактором снижения рождаемости назвали влияние коронавируса на мужскую фертильность

В 2022 году в Эстонии родился 11 571 ребенок, что стало самым низким показателем в этом столетии. Число рождений на 1000 женщин детородного возраста (15-49 лет) в прошлом году снизилось до 40,2, что ниже, чем в 2021 году. Два года назад этот показатель составил 46,6.