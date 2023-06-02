Испытания метода диагностики рака с помощью анализа крови показали многообещающие результаты, сообщает команда британских и американских ученых, работающих над проектом.
Ученые: новый метод выявления рака по анализу крови дает хорошие результаты. Два из трех диагнозов верны
О новой разработке было объявлено весной 2020 года. С помощью простого анализа крови ученые надеются выявлять более 50 видов онкологических заболеваний на ранних стадиях, еще до появления симптомов.
Масштабные испытания начались в 2021 году в Британии и США.
Британские ученые сообщают, что среди пяти тысяч человек наблюдавшихся у врачей общей практики с подозрением на симптомы в Англии и Уэльсе, тест безошибочно выявил рак в каждых двух случаях из трех.
В 85% случаев он также правильно определил локализацию опухоли.
Механизм теста, которому дали название «Галерея», заключается в том, что он ищет признаки химических изменений, которые попадают из опухоли в кровь, в генетическом коде - ДНК.
Ученые подчеркивают, что работа над методикой далека от окончания, но уже после первой стадии испытаний можно утверждать, что число спасенных пациентов возрастет.
Тест также снимет нагрузку на системы здравоохранения стран, в которых он будет практиковаться.
К примеру, говорят ученые Оксфордского университета, в настоящий момент пациент, обратившийся к врачу с таким симптомом, как потеря веса, должен пройти комплексное обследование и сдать целый ряд анализов для определения причин его состояния.
Ученые надеются, что скоро с помощью «Галереи» можно будет быстро исключить самую опасную причину.
Хотя в настоящий момент отрицательный результат анализа не является стопроцентной гарантией отсутствия в организме заболевания: у 2,5% участников испытаний с симптомами, чьи тесты не выявили наличие рака, он был впоследствии обнаружен с помощью традиционных методов диагностики - сканов и биопсии.
Устранение этой погрешности разработчики «Галереи» называют своим приоритетом в дальнейшей работе над проектом.
Тысячи спасенных жизней
Тест особенно эффективен при обнаружении трудно обнаруживаемых видов рака, таких как рак головы и шеи, кишечника, легких, поджелудочной железы и горла.
Первые результаты испытаний будут суммированы в отдельном отчете позднее, но уже сейчас ученые говорят об успехе.
Система здравоохранения Великобритании NHS планирует распространить испытания метода еще на миллион человек в 2024 и 2025 годах.
«Раннее обнаружение рака жизненно важно, и этот тест может помочь нам поймать больше раковых заболеваний на более ранней стадии и помочь спасти тысячи жизней», - говорит глава департамента онкологии NHS профессор Питер Джонсон.
Разработка метода и исследования проводятся группой американских ученых из Института онкологии Дана-Фарбер и Гарвардской медицинской школы в сотрудничестве с британцами из Института Фрэнсиса Крика и Университетского колледжа Лондона. Их результаты опубликованы в академическом журнале Annals of Oncology издательства Оксфордского университета.
Проект оплачивает Grail, стартап из Кремниевой долины, среди инвесторов которого - основатель Amazon Джефф Безос.