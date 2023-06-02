Ученые: новый метод выявления рака по анализу крови дает хорошие результаты. Два из трех диагнозов верны

О новой разработке было объявлено весной 2020 года. С помощью простого анализа крови ученые надеются выявлять более 50 видов онкологических заболеваний на ранних стадиях, еще до появления симптомов.

Масштабные испытания начались в 2021 году в Британии и США.

Британские ученые сообщают, что среди пяти тысяч человек наблюдавшихся у врачей общей практики с подозрением на симптомы в Англии и Уэльсе, тест безошибочно выявил рак в каждых двух случаях из трех.

В 85% случаев он также правильно определил локализацию опухоли.

Механизм теста, которому дали название «Галерея», заключается в том, что он ищет признаки химических изменений, которые попадают из опухоли в кровь, в генетическом коде - ДНК.

Ученые подчеркивают, что работа над методикой далека от окончания, но уже после первой стадии испытаний можно утверждать, что число спасенных пациентов возрастет.

Тест также снимет нагрузку на системы здравоохранения стран, в которых он будет практиковаться.

К примеру, говорят ученые Оксфордского университета, в настоящий момент пациент, обратившийся к врачу с таким симптомом, как потеря веса, должен пройти комплексное обследование и сдать целый ряд анализов для определения причин его состояния.