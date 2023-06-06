Три эстонских больницы объединяются под одним названием

По словам члена правления Elora и руководителя сестринского дела Мерле Вахер, цель слияния больниц и единого названия Elora – объединить больницы сестринского ухода и дома престарелых и интегрировать их в единую систему.

«Хотя работа больниц сестринского ухода и домов престарелых тесно связана, до сих пор в Эстонии они рассматривались и управлялись отдельно. Необходимо улучшить обмен информацией между медицинским и социальным секторами, поскольку это позволит пациентам находить дом престарелых в соответствии со своими потребностями, а не случайно», – пояснила Вахер.