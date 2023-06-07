Смертность от алкоголя в Эстонии растет пятый год подряд

Одной из причин относительно высокого числа смертей стали сохраняющиеся случаи тяжелой формы COVID-19, от которого умерли 913 человек.

Чуть менее половины всех смертей, или 8102, были вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями, от которых скончались 3281 мужчина и 4821 женщина. Это на 261 меньше, чем год назад, когда было зафиксировано 8363 летальных исхода из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

Следующей наиболее распространенной причиной смерти стали злокачественные опухоли, от которых в прошлом году умерло 3476 человек. В результате несчастных случаев, отравлений и травм погибли 983 человека - 684 мужчины и 299 женщин.

Количество смертей в результате несчастных случаев, травм и отравлений увеличилось в прошлом году на 27, а количество смертей от злокачественных опухолей уменьшилось на 212.

Число младенческих смертей снизилось с 29 до 26, коэффициент младенческой смертности на 1000 живорожденных остался стабильным и составил 2,2.

Кроме того, в регистр причин смерти поступили данные о причинах смерти 74 иностранцев, умерших в Эстонии. Они не включены в приведенные выше цифры.

Смертность, непосредственно связанная с употреблением алкоголя, продолжала расти. В прошлом году было зафиксировано 753, годом ранее – 695, а в 2020-м – 61 случаев9. Также увеличилось количество смертей, непосредственно вызванных употреблением наркотических веществ, с 39 до 80.

«Количество смертей, непосредственно вызванных алкоголем, увеличивается пятый год. Можно предположить, что, помимо увеличения общего потребления алкоголя, на смертность от болезней, связанных с алкоголем, отчасти повлиял ограниченный доступ к медицинским услугам во время пандемии Covid-19, а также позднее обращение людей за лечением в нужное время», - прокомментировала лава отдела по вопросам алкоголя и табачных изделий TAI Аннели Саммель.