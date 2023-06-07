Обширное исследование показало, какие побочные эффекты коронавирусные вакцины вызывают у детей

Данные поступили из базы данных по безопасности вакцин, которая собирает медицинскую информацию о пациентах из восьми различных систем здравоохранения. Ученые изучили данные пациентов, получивших вакцины Pfizer и Moderna в период с июня 2022 года по март 2023 года.

Важный вывод заключался в том, что воспаление сердца, называемое миокардитом, не было обнаружено среди вакцинированных детей раннего возраста, сказала ведущий автор исследования Кристин Годдард, руководитель исследовательского проекта в Центре исследований вакцин Kaiser Permanente.

«Мы не обнаружили миокардита или перикардита в самой младшей возрастной группе, что очень обнадеживает», — сказал Годдард.

Миокардит встречается в качестве побочного эффекта вакцины Covid-19, особенно среди подростков или молодых мужчин.

Это исследование знаменует собой первый анализ серьезных побочных эффектов мРНК-вакцин у маленьких детей. В ходе исследования были изучены медицинские записи на наличие 23 серьезных потенциальных побочных эффектов, включая такие последствия, как образование тромбов, судороги, инсульт и воспаление головного мозга. Анализы не выявили проблем ни для одного из выбранных серьезных нежелательных явлений.

Между тем Центры по контролю и контролю заболеваний (CDC) сообщили о легких побочных эффектах иммунизации, таких как боль в руках или кратковременная лихорадка.

В анализ включена большая и разнообразная группа детей. Он включал 135 005 доз вакцины Pfizer для детей в возрасте от шести месяцев до четырех лет и 112 006 доз вакцины Moderna для детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет.

«Родители могут быть спокойны. Это исследование не выявило серьезных побочных эффектов мРНК-вакцин, — сказала старший автор Никола Кляйн. — Родители могут защитить своих детей от Covid-19 так же, как и от других тяжелых детских болезней — с помощью вакцинации».

Доктор Кляйн добавила, что даже когда чрезвычайная ситуация с Covid-19 закончится, мы знаем, что коронавирус представляет собой долгосрочную серьезную угрозу для людей всех возрастов, включая детей. «Вакцинация детей от Covid-19 полезна для них, так как снижает бремя болезни, предотвращает распространение вируса и снижает риск развития серьезных заболеваний», – сказала она.